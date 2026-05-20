Sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân xã Đức Quang

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ 03/05/2026 08:10 Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Chậm hoàn trả đường vào nghĩa trang Rú Trùa, người dân bức xúc 01/05/2026 16:59 Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua khu vực nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhưng chậm hoàn trả hạ tầng sau thi công đã khiến người dân bức xúc.

Cần sớm di dời ngôi mộ nằm trên đường dân sinh, gây cản trở giao thông 28/04/2026 08:19 Ngôi mộ nằm trên tuyến đường dân sinh tại thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm mất mỹ quan, vừa cản trở giao thông, cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.

Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai 19/04/2026 05:30 Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.

Cầu Kênh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 14/04/2026 15:30 Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác! 06/04/2026 15:05 Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung 04/04/2026 16:59 Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân thôn Bình Tiến khổ sở vì trang trại nuôi gà 03/04/2026 13:37 Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Nguy hiểm "rình rập" tại nút giao ở xã Đồng Tiến 03/04/2026 05:20 Lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi hạ tầng chưa đảm bảo khiến nút giao ngã 5 quốc lộ 15B với các tuyến đường ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dọn dẹp rác thải “bủa vây” cổng trường sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 31/03/2026 15:17 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng rác thải xây dựng “bủa vây” cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc), địa phương đã vào cuộc xử lý.

Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học 31/03/2026 06:49 Tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Nhiều lo ngại khi nghĩa trang gần nhà dân, “áp” Văn Miếu 30/03/2026 05:45 Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.

Phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại khu vực cổng B - KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 28/03/2026 08:30 Tại khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), xe tải, xe container dừng đỗ bát nháo, chiếm dụng lòng đường để bốc dỡ hàng, sửa chữa gây mất ATGT.

"Nút thắt" hạ tầng tại vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh 27/03/2026 10:00 Hạ tầng thiếu và yếu nên người nuôi trồng thủy sản ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang sản xuất theo hướng bán thâm canh, thường xuyên đối diện với rủi ro về dịch bệnh.

“Con đường cứu hộ” và nỗi bất an nơi vùng đồi Sơn Tây 24/03/2026 14:28 Hàng trăm người dân ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) hết sức bất an do tuyến đường cứu hộ, cứu nạn thi công dang dở gần 15 năm nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công Quốc lộ 8 24/03/2026 06:00 Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay 19/03/2026 12:43 Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.

Hoang tàn tổng kho ngoại thương bỏ không hơn ba thập kỷ ở Nghi Xuân 18/03/2026 05:16 Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Nhiều diện tích lòng đập Trùa bị chiếm dụng, công trình thiếu nước tưới 17/03/2026 14:46 Đập Trùa ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng bồi lấp và bị lấn chiếm lòng đập, gây thiếu nước tưới cho hơn 100ha lúa vùng hạ du.

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8 17/03/2026 07:00 Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.

Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ dang dở đến bao giờ? 16/03/2026 15:16 Năm 2018, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tiến hành thi công Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ nhưng đến nay, sau hơn 8 năm vẫn đang dang dở.

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?! 10/03/2026 11:19 Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.

Kinh doanh, sử dụng “hoa tiền”: Coi chừng phạm pháp! 03/03/2026 05:15 Cận kề 8/3, nhiều người dân Hà Tĩnh “vô tư” kinh doanh, lựa chọn những bó hoa kết bằng tiền làm quà tặng mà không biết rằng điều này có thể vi phạm pháp luật nếu làm hư hỏng, biến dạng tờ tiền.

Cầu Hà Rong xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông 01/03/2026 05:06 Cầu Hà Rong bắc qua sông Tiềm trên tuyến đường DH59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Nhếch nhác dải dừng khẩn cấp cao tốc qua Hà Tĩnh 27/02/2026 05:15 Nhiều dải dừng khẩn cấp trên cao tốc qua Hà Tĩnh ngập rác sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu là chai lọ, hộp đồ ăn nhanh bị vứt tràn lan...

Xuất hiện "bến cóc" trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi 22/02/2026 12:25 Trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) có khá đông người dân tập trung đứng chờ bắt xe khách dẫn đến tình trạng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh 21/02/2026 16:02 Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.