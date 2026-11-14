Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Tăng tốc trên các công trình nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trên các công trường nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa các dự án "về đích" đúng kế hoạch.

bqbht_br_a8.jpg
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, quy mô 509 căn hộ, khởi công vào ngày 19/8/2025 và phấn đấu hoàn thành vào 31/12/2026.
bqbht_br_7187.jpg
bqbht_br_7155.jpg
Đến nay, dự án đã đạt tiến độ khoảng 70%.
bqbht_br_7159.jpg
bqbht_br_7195.jpg
Thời điểm này, trên công trường, liên danh các nhà thầu đang huy động hơn 300 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công.
bqbht_br_7221.jpg
bqbht_br_7235.jpg
bqbht_br_7241.jpg
Hạng mục chính được tập trung nhất hiện nay là gia trát, lát gạch, sơn, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các khối nhà.
bqbht_br_7199.jpg
Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công nghệ mới Hà Nội (đơn vị thi công) cho biết: "Chúng tôi đang triển khai đồng loạt các mũi thi công để đảm bảo đường găng tiến độ. Với quyết tâm cao nhất, chúng tôi phấn đấu bàn giao công trình cho 158 cư dân ở tòa nhà E vào cuối năm nay. Trong quý I/2027, các khối nhà còn lại cũng sẽ được hoàn thành để bàn giao, đưa vào sử dụng".
bqbht_br_a2.jpg
Tại dự án nhà ở xã hội phường Trần Phú, tiến độ thi công cũng đang được đẩy nhanh từng ngày.
bqbht_br_7414.jpg
Đây là dự án do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.381 tỷ đồng với 5 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà thương mại, dự kiến sẽ cung cấp 1.558 căn hộ cho người dân Hà Tĩnh. (Ảnh phối cảnh dự án)
bqbht_br_7259.jpg
Được khởi công sớm nhất, hiện nay, tòa nhà M1 của dự án nhà ở xã hội phường Trần Phú đã hoàn thành phần móng và đổ cột tầng 1.
bqbht_br_7360.jpg
bqbht_br_7362.jpg
bqbht_br_7368.jpg
Công nhân đang gấp rút lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho công tác đổ sàn tầng 2.
bqbht_br_7289.jpg
Ông Ngô Hoàng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (người thứ 2 bên phải sang) cho biết: "Dự kiến, cuối tháng 12, chúng tôi sẽ hoàn thành xây thô 7/15 tầng của tòa nhà M1. Do tiến độ gấp gáp nên nhà thầu đang triển khai làm "3 ca, 4 kíp", tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công".
bqbht_br_7385.jpg
bqbht_br_7325.jpg
bqbht_br_7260.jpg
Từ những công trường đang ngày đêm tăng tốc, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của Hà Tĩnh đang từng bước được hiện thực hóa, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các dự án nhà ở xã hội, các chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, tăng tốc thi công, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch. Đồng hành cùng nhà đầu tư, tỉnh cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Cùng với đẩy nhanh các dự án đang triển khai, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất, thu hút nhà đầu tư có năng lực để mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý, xét duyệt đối tượng mua nhà sẽ được tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu, nhất là công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh

Theo Sở Xây dựng, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 5.724 căn nhà ở xã hội, cao hơn 2.024 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hiện, tỉnh đang triển khai 3 dự án độc lập gồm: Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen với 509 căn; nhà ở xã hội phường Trần Phú với 1.558 căn và nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tại phường Trần Phú với 890 căn.

Tỉnh cũng đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại 3 dự án khu đô thị, gồm: Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ; Khu đô thị tại phường Trần Phú và xã Thạch Hà; Khu đô thị mới tại phường Sông Trí. Các dự án này dự kiến cung cấp thêm 2.248 căn nhà ở xã hội, góp phần mở rộng nguồn cung và hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp. cũng dành quỹ đất xây dựng hơn 2.200 căn.

Tin liên quan

Tags:

#nhà ở xã hội #Đề án phát triển nhà ở xã hội #Phát triển nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát

Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát

Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ ngày 1/11/2026. Điều chỉnh này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh tiết giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Kỳ vọng khi 2 tuyến tránh QL 1 ở Hà Tĩnh được mở rộng lên 4 làn xe cơ giới

Kỳ vọng khi 2 tuyến tránh QL 1 ở Hà Tĩnh được mở rộng lên 4 làn xe cơ giới

Việc đầu tư mở rộng 2 tuyến tránh góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên quốc lộ 1, giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành, hiệu quả khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng

“Đầu kéo” đưa công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng

Công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tiếp tục là hai động lực quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng tích cực. Để duy trì đà tăng trưởng, Hà Tĩnh tiếp tục khơi thông các nguồn lực, tạo thêm những động lực phát triển mới.
Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ: Cần thí điểm và xây dựng lộ trình phù hợp

Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ: Cần thí điểm và xây dựng lộ trình phù hợp

Đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ thu hút sự quan tâm của người dân Hà Tĩnh. Đại biểu Quốc hội và người dân cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng lộ trình thí điểm áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ rồi mới tính tới việc triển khai rộng rãi.
Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng

Định hình tầm vóc mới cho cực tăng trưởng Vũng Áng

Từ những quyết sách mới về quy hoạch, mở rộng không gian phát triển, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khu kinh tế này thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực và cả nước.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Công nghiệp Hà Tĩnh khởi sắc trong 10 tháng qua với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện.
Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Xuất khẩu Hà Tĩnh trước áp lực "về đích"

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Song, kết quả 10 tháng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tạo sức ép trong chặng cuối năm.
Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Giữ nhịp sản xuất điện trước áp lực phụ tải cuối năm

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh tăng cao dịp cuối năm đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung an toàn, liên tục. Các nhà máy điện tại Hà Tĩnh tập trung duy trì độ khả dụng của tổ máy, linh hoạt phương án vận hành, tận dụng thời cơ phát điện.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!