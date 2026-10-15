Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Trình phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông lên 6 làn xe

An Nhiên (tổng hợp)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phương án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Bộ Xây dựng làm rõ việc phân chia dự án thành phần, gồm cả 3 đoạn tuyến đã được đầu tư, vận hành khai thác theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

giao-thong-tet-binh-ngo-2dao.jpg
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo phương án đầu tư PPP được nghiên cứu đáp ứng tính khả thi, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau sẽ nghiên cứu theo các dự án riêng.

Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập. Hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến.

Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng.

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm.

Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay, đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ như: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Bảo đảm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo các hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư PPP, đầu tư công, hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định...).

Trường hợp thu hút vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí/giá theo quy định pháp luật sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng theo từng đoạn tuyến.

Chính phủ được phép thực hiện ngay bước lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi mà không cần trình, duyệt chủ trương đầu tư cho dự án/dự án thành phần (trong trường hợp phát sinh thủ tục về trình, duyệt chủ trương đầu tư).

Tin liên quan

Tags:

#cao tốc Bắc Nam #mở rộng đường bộ #đầu tư công #hạ tầng giao thông #phương án mở rộng cao tốc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!