Tăng tốc trên công trường, tạo đà bứt phá giải ngân vốn đầu tư công

“Đua” tiến độ các dự án

Những ngày này, tại Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên từng hạng mục. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 781 tỷ đồng, trong đó có 5 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 584 tỷ đồng.

Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án đã đạt khoảng 63,5% giá trị hợp đồng. Hiện nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung cao cho các phần việc còn lại như hệ thống đường giao thông, xử lý nước thải, chiếu sáng đô thị… Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ dự án, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Anh Lê Quang Đạt – cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh (phường Thành Sen) là đơn vị thi công dự án cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động đồng bộ nhân lực và máy móc, tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Các hạng mục như mương thoát nước, lát đá vỉa hè, nền đường… được triển khai đồng loạt, bám sát kế hoạch đề ra. Tuy khối lượng công việc còn lớn, song đơn vị đã xây dựng phương án thi công chi tiết cho từng giai đoạn, linh hoạt điều chỉnh theo thực tế để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chúng tôi phấn đấu đến tháng 6 sẽ hoàn thành khoảng 80% khối lượng và hoàn thành dự án vào tháng 11".

﻿ Công nhân tập trung thi công các hạng mục của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.

Dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ, huyện Thạch Hà (cũ) đoạn từ K10+00 đến K15+315 (giai đoạn 2) thuộc xã Thạch Khê cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công tối đa với mục tiêu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2026.

Dự án do liên danh các đơn vị: Công ty CP Xây lắp dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai, Công ty CP Thảo Nguyên và Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Gia Huy 38 thi công. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thi công theo 3 mũi đồng loạt các hạng mục cống tiêu trên đê, đào đắp mái, tường chắn và đường trên đê.

Ông Lê Hữu Hiền – đại diện Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 888 (phường Thành Sen) - đơn vị tư vấn giám sát dự án cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư gần 62,5 tỷ đồng nhằm cải tạo, nâng cấp tuyến đê chiều dài gần 3km trên địa bàn xã Thạch Khê, đấu nối với tuyến đê giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai. Thời điểm này, các nhà thầu đang huy động hơn 10 máy móc, 30 nhân lực để tập trung thi công.

“Khó khăn của thi công dự án này là phải phụ thuộc vào thủy triều lên xuống, do đó có những thời điểm các nhà thầu chỉ thi công được 1 buổi/ngày. Sắp tới, các nhà thầu sẽ bổ sung nhân lực, tranh thủ thi công cả ban đêm khi thủy triều rút để đảm bảo tiến độ, đưa công trình về đích đúng hẹn” – ông Lê Hữu Hiền thông tin.

Không khí thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê.

Không khí thi công khẩn trương đang lan tỏa trên nhiều công trường, dự án như xây dựng bệnh viện, trường học, đường giao thông..., thể hiện quyết tâm lớn của các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Hai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS ở xã Hương Khê và xã Sơn Kim 1 được khởi công từ tháng 11/2025, đến nay khối lượng thi công đã đạt hơn 20%. Áp lực hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới đặt ra yêu cầu cao đối với các đơn vị liên quan. Trước yêu cầu đó, chủ đầu tư và nhà thầu đã chủ động khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Hiện trên các công trường, hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân và hàng chục máy móc các loại đang được huy động để tăng tốc thi công.

Gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo nhiều chủ đầu tư và đơn vị thi công, quá trình triển khai các dự án đầu tư công đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Giá vật tư, nhiên liệu tăng cao trong thời gian gần đây đã làm gia tăng chi phí xây dựng, khiến một số dự án phát sinh vượt dự toán, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, việc huy động nhân lực gặp khó khăn do cùng thời điểm nhiều công trình triển khai, một số dự án vẫn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện để thi công đồng bộ.

Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân bám công trường, tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ.

Trước yêu cầu thực tiễn, để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; xác lập rõ đường găng tiến độ cho từng dự án, phân chia cụ thể theo tuần, theo tháng. Đồng thời, từng dự án được rà soát kỹ về khối lượng công việc, nguồn vốn, các vướng mắc và mốc thời gian hoàn thành. Các nhà thầu cũng được yêu cầu cam kết tiến độ đến từng hạng mục, từng giai đoạn, làm cơ sở kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu không chỉ đảm bảo đúng tiến độ của dự án mà còn góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh hiện đang triển khai 40 dự án; trong đó 36 dự án đang triển khai thi công và 4 dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài) là 409,721 tỷ đồng. Đến ngày 19/3, nguồn vốn giải ngân đạt 59,471 tỷ đồng, bằng 14,5% kế hoạch vốn giao.

Ông Đặng Hữu Phương – Phụ trách phòng QLDA3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh cho biết: “Ban quản lý đã xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án; giao từng phòng chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả giải ngân của dự án mình quản lý; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Cùng đó, phối hợp với nhà thầu, các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Khu vực XII, đến nay, giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài) trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/3 đạt hơn 782 tỷ đồng, đạt 13,2% kế hoạch Thủ tướng giao (kế hoạch giao hơn 5.921,7 tỷ đồng). Mặc dù tỷ lệ này còn khiêm tốn so với mục tiêu cả năm, nhưng trong bối cảnh đầu năm chủ yếu tập trung khâu hoàn thiện thủ tục thì đây vẫn là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chủ động của các đơn vị.

Đại diện Kho bạc Nhà nước khu vực XII cho biết, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị tiếp tục chỉ đạo bộ phận liên quan thường xuyên bám sát tiến độ giải ngân các công trình, dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; kịp thời giải ngân ngay đối với các hồ sơ đủ điều kiện thanh toán; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tháo gỡ, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được giải ngân thông suốt, hiệu quả…

Hoạt động giao dịch tại trụ sở chính Kho bạc Nhà nước khu vực XII.

Những nỗ lực từ công trường đến công tác điều hành cho thấy quyết tâm lớn của Hà Tĩnh trong việc thúc đẩy đầu tư công. Dù còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, song với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, sự chủ động của chủ đầu tư và nhà thầu với các giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tiến độ giải ngân được kỳ vọng sẽ bứt phá trong các quý tiếp theo. Khi các công trình hoàn thành và đi vào vận hành, không chỉ diện mạo hạ tầng được cải thiện mà còn tạo ra động lực mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của địa phương trong năm 2026 và những năm tới.