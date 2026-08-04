Thái Lan toàn thắng ở ASEAN Cup 2026

Tối 4/8, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Philippines ở bảng B ASEAN Cup 2026.
Trên mặt sân New Clark City sũng nước vì mưa lớn, "Voi chiến" gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Philippines. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, các học trò HLV Anthony Hudson phải chờ đến những phút cuối mới có thể tìm được bàn thắng quyết định.
Ngay phút thứ 3, Thái Lan tạo ra cơ hội nguy hiểm khi quả tạt của Ratree bất ngờ dội xà ngang khung thành Philippines. Đoàn quân của HLV Hudson tiếp tục gây sức ép với những pha dứt điểm của Mamah và Ratree, nhưng thủ thành Kevin Deyto liên tục cứu thua xuất sắc.
Bên kia chiến tuyến, Philippines cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Gayoso và Sato đều khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo, trong khi Muens bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất cuối hiệp một khi sút vọt xà trong tư thế không bị kèm cặp.
Bước sang hiệp hai, Thái Lan gia tăng sức ép bằng hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự. Sự xuất hiện của Yotsakorn Burapha giúp hàng công "Voi chiến" chơi khởi sắc hơn. Phút 82, Yotsakorn đánh đầu đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Thái Lan.
Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 85. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, Waris Choolthong thoải mái bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa, đánh bại nỗ lực cản phá của Deyto, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Ở những phút bù giờ, Philippines dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Thái Lan. Chung cuộc, "Voi chiến" giành chiến thắng 1-0, theo đó có 3 trận toàn thắng từ đầu giải.
Ở lượt cuối, Thái Lan chỉ cần trận hòa trước Myanmar để giữ vững ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Myanmar buộc phải đánh bại "Voi chiến" nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, do đang xếp dưới Malaysia vì thua đối đầu.
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