Tiếp tục kêu gọi nguồn lực, giúp người dân ổn định nhà ở sau thiên tai

Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hóa được hoàn thành với nguồn hỗ trợ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II và sự giúp đỡ của anh em, làng xóm.

Với chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Hà Tĩnh đã xây dựng, sửa chữa được 2.281 căn nhà, tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đợt thiên tai liên tiếp năm 2025 đã khiến nhiều công trình bị hư hỏng, phát sinh thêm nhu cầu hỗ trợ.

Trước thực tế đó, từ cuối năm 2025 đến nay, các địa phương đã tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa hơn 5.600 nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng (trong đó, Vingroup hỗ trợ hơn 4.700 nhà). Những căn nhà được xây mới, sửa chữa đã góp phần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Chị Nguyễn Thị Hóa (SN 1979) ở thôn Kim Tân (xã Hồng Lộc) có chồng mất cách đây 6 năm trong một tai nạn giao thông. Từ đó, một mình chị gồng gánh nuôi 5 đứa con ăn học. Căn nhà của mẹ con chị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là từ sau những trận thiên tai liên tiếp cuối năm 2025.

Chính quyền, đoàn thể địa phương chia sẻ niềm vui cùng chị Hóa khi được bàn giao căn nhà mới.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc đã khâu nối, kêu gọi Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II hỗ trợ 70 triệu đồng; anh em họ hàng và bà con lối xóm giúp đỡ ngày công để hoàn thiện căn nhà 80 m2 với đầy đủ công năng.

Chị Hóa xúc động cho biết: “Nhiều năm nay phải một mình gồng gánh nuôi các con, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, chật vật. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội, mẹ con tôi mới có căn nhà kiên cố để ở, mưa bão đến cũng yên tâm hơn. Tôi biết ơn vô cùng!".

Xã Hồng Lộc tiếp tục khảo sát nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai để đề xuất hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Gia đình chị Hóa là một trong hàng chục hộ dân tại xã Hồng Lộc được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở sau các đợt thiên tai năm 2025. Để giúp người dân an cư, địa phương đang triển khai các phần việc để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn khác.

Ông Hồ Văn Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc cho biết: “Địa phương đã phối hợp với MTTQ tỉnh tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của người dân. Qua đó, đề xuất hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 69 nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hộ hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu xây mới. Hiện, xã đang hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo triển khai đúng đối tượng, kịp thời, minh bạch”.

Từ năm 2025 đến nay, xã Hương Phố đã xây mới, sửa chữa 82 nhà ở với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Không chỉ Hồng Lộc, các địa phương khác cũng đạt được những kết quả tích cực trong chương trình xây dựng nhà ở cho người dân.

Tại xã Hương Phố, từ năm 2025 đến nay, địa phương đã huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa 82 nhà ở với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn xã vẫn còn khoảng 20 nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần tiếp tục được xây mới hoặc sửa chữa. Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định công tác chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, con em xa quê để hỗ trợ các hộ dân sớm có chỗ ở ổn định, đảm bảo an toàn”.

MTTQ tỉnh phối hợp với các địa phương khảo sát nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở cho người dân sau thiên tai.

Để tiếp tục triển khai chương trình xây nhà ở cho người dân, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các xã, phường rà soát nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, các địa phương đề xuất hỗ trợ thêm 2.385 nhà ở (1.391 nhà xây mới, 994 nhà sửa chữa). Mức hỗ trợ nhà xây mới là 70 triệu đồng/nhà; sửa chữa từ 20 - 30 triệu đồng/nhà.

Chào mừng thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến trong tháng 3/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ khởi công xây dựng 216 nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, 103 nhà từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Latter-day Saint Charities (Mỹ) và 113 nhà từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, với mức hỗ trợ 70 triệu đồng mỗi nhà.

Kết quả khảo sát là cơ sở để MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tham mưu tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân sau thiên tai bảo đảm đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Bên cạnh nguồn quỹ hiện có, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa nhằm giúp các hộ dân sớm có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống”.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân khó khăn tại Hà Tĩnh đang được triển khai bài bản, linh hoạt và hiệu quả. Sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài.