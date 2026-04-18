Tìm người làm chứng liên quan tổ trưởng bảo vệ ở chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa

(Baohatinh.vn) - Công an phường Thành Sen vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc liên quan Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc BQL Chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa.

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xác minh video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc anh Trần Xuân Cường (SN 1980, trú tại TDP 4, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh, có hành vi thu giữ hàng hóa của các hộ dân tại khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh thuộc TDP 6 Nam Hà, phường Thành Sen.

Hình ảnh cắt từ video clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan sự việc xảy ra ở khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Thành Sen thông báo tìm người làm chứng, người biết về vụ việc nêu trên.

Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Công an phường Thành Sen (liên hệ đồng chí Phan Hoàng Nhật - cán bộ Công an phường Thành Sen - SĐT: 0855.346.886).

Công an phường Thành Sen cũng đề nghị UBND phường Thành Sen, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh đăng tải thông tin phục vụ công tác tìm người làm chứng, người biết sự việc trên.

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

