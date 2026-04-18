Tìm người làm chứng liên quan tổ trưởng bảo vệ ở chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa

(Baohatinh.vn) - Công an phường Thành Sen vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc liên quan Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc BQL Chợ Hà Tĩnh có hành vi thu giữ hàng hóa.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xác minh video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc anh Trần Xuân Cường (SN 1980, trú tại TDP 4, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là Tổ trưởng Tổ bảo vệ số 2 thuộc Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh, có hành vi thu giữ hàng hóa của các hộ dân tại khu vực vỉa hè xung quanh chợ Hà Tĩnh thuộc TDP 6 Nam Hà, phường Thành Sen.
Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Thành Sen thông báo tìm người làm chứng, người biết về vụ việc nêu trên.
Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Công an phường Thành Sen (liên hệ đồng chí Phan Hoàng Nhật - cán bộ Công an phường Thành Sen - SĐT: 0855.346.886).
Công an phường Thành Sen cũng đề nghị UBND phường Thành Sen, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý Chợ Hà Tĩnh đăng tải thông tin phục vụ công tác tìm người làm chứng, người biết sự việc trên.
Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.
Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Khóa huấn luyện PCCC&CNCH sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa và khả năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Một học sinh lớp 12 tại Thanh Hóa tham gia lập trình mã độc, xâm nhập máy tính để đánh cắp dữ liệu. Theo cơ quan an ninh điều tra, đã có hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia trên thế giới đã bị nhiễm mã độc từ nhóm này phát tán.