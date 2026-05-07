Toàn cảnh khu vực triển khai dự án sân golf gần 1.000 tỷ tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chưa phát hiện sản phẩm sữa a2 Platinum Premium thuộc lô bị thu hồi 06/05/2026 09:40 Thông tin sản phẩm sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ khiến người tiêu dùng lo lắng, tuy nhiên, tại thị trường Hà Tĩnh, hiện chưa phát hiện sản phẩm trong diện khuyến cáo.

Tài chính thị trường ngày 6/5: Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay 06/05/2026 07:40 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhất có thể, ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nền kinh tế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc 06/05/2026 06:25 Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 sẽ diễn ra cuối tháng 5 06/05/2026 05:35 Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân - kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” dự kiến sẽ được tổ chức cuối tháng 5/2026.

Đầu tháng 5, lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Hà Tĩnh ra sao? 05/05/2026 15:30 Đầu tháng 5, lãi suất tiền gửi trên 8%/năm đã không còn phổ biến trên thị trường. Tại một số ngân hàng ở Hà Tĩnh, mức lãi suất này chỉ áp dụng khi giá trị tiền gửi lớn.

Giá vàng giảm sâu, người dân Hà Tĩnh tranh thủ mua tích trữ 05/05/2026 10:53 Giá vàng hiện ở mức hơn 15 triệu đồng/chỉ, giảm gần 3 triệu đồng/chỉ so với đỉnh cuối tháng 1/2026. Nhiều người dân Hà Tĩnh tranh thủ thời điểm giá điều chỉnh để mua tích trữ.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà 05/05/2026 10:41 Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thời gian tới.

Cùng BIDV Hà Tĩnh gửi tiết kiệm “săn” cơ hội sở hữu xe Hybrid 05/05/2026 09:29 Từ ngày 26/4 - 31/5, khách hàng Hà Tĩnh gửi tiết kiệm tại BIDV sẽ được tham gia chương trình “Tiết kiệm liền tay - Rinh ngay xe Hybrid” với giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng.

Tín hiệu vui từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan ở vùng rốn lũ Hà Linh 05/05/2026 09:17 Là vùng “khó” trong phát triển chăn nuôi do thường xuyên ngập lụt, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên trên địa bàn.

Hà Tĩnh thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn FDI 05/05/2026 09:11 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu hút 18,24 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó, Hà Tĩnh đứng thứ 6 toàn quốc về thu hút vốn mới với hơn 412 triệu USD.

Tài chính thị trường ngày 5/5: Giá dầu tăng vọt gần 6% khi Iran tấn công tàu và cảng dầu UAE 05/05/2026 07:49 Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu và hạ tầng năng lượng tại khu vực eo biển Hormuz. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Gấp rút khôi phục lưới điện sau dông lốc ở Hà Tĩnh 05/05/2026 05:15 Dông lốc, sấm sét khiến hàng chục ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh bị mất điện. Dù thời tiết bất lợi, cán bộ, công nhân ngành điện đã kịp thời khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân.

Tăng cường hỗ trợ người dân bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch 04/05/2026 18:41 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa” 04/05/2026 17:15 Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ lúa đổ ngã sau mưa lớn 04/05/2026 15:28 Các địa phương ở Hà Tĩnh đang huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị đổ ngã sau mưa lớn, kịp thời hạn chế thiệt hại, bảo vệ năng suất và chất lượng lúa.

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ 04/05/2026 13:59 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.

Tài chính thị trường ngày 4/5: Doanh thu bán hàng online bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 04/05/2026 07:48 Pháp luật hiện hành đã quy định rõ ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân bán hàng online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng mạnh 04/05/2026 05:10 Lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tăng mạnh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn.

Lãi suất cho vay giảm, doanh nghiệp vẫn khó “chạm” vốn 03/05/2026 15:10 Chủ trương giảm lãi suất cho vay đang được các ngân hàng triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp.

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ 03/05/2026 13:36 Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.

Mục tiêu tăng trưởng của 34 tỉnh, thành trong kỷ nguyên mới 03/05/2026 13:00 Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước phấn đấu trên 10%, trong đó mỗi địa phương được giao từng chỉ tiêu cụ thể và Hải Phòng là địa phương "gánh" mức tăng trưởng cao nhất.

Sức mua tăng trong kỳ nghỉ lễ, “cú hích” cho thị trường bán lẻ Hà Tĩnh 03/05/2026 10:17 Sức mua tăng cao, thị trường sôi động trong 2 kỳ nghỉ lễ dài ngày đã mang lại tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn, thúc đẩy ngành bán lẻ Hà Tĩnh phục hồi và tăng trưởng.

Kinh tế toàn cầu biến động, bức tranh xuất khẩu của Hà Tĩnh ra sao? 03/05/2026 05:15 Quý II/2026, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động tái cấu trúc thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ghẹ được giá, ngư dân thêm động lực bám biển 02/05/2026 18:18 Thị trường tiêu thụ ghẹ thuận lợi, giá bán ở mức cao đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vươn khơi bám biển.

Siêu thị "tung" ưu đãi lớn, người dân thoải mái mua sắm trong dịp lễ 02/05/2026 15:48 Dịp lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng. Người dân có thể mua sắm được nhiều mặt hàng thiết yếu với “giá mềm”.

Giá lúa tươi “chạm đáy”, nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ 02/05/2026 13:00 Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.

Vàng SJC "bốc hơi" 7 triệu đồng mỗi lượng trong tháng Tư 02/05/2026 12:51 Sáng 2/5, giá vàng SJC tiếp tục được duy trì mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng và tính chung cả tháng Tư, vàng SJC đã "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng.