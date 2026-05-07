Kinh tế

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án sân golf gần 1.000 tỷ tại Hà Tĩnh

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Dự án sân golf 18 hố với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng được triển khai sẽ mở ra kỳ vọng hình thành tổ hợp thể thao - du lịch hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Tĩnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc Quy hoạch khu thể thao phía tây nam huyện Thạch Hà (cũ).
Theo đó, sân golf thể thao 18 hố nằm trên địa bàn các xã Thạch Xuân và Toàn Lưu, do Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh lập quy hoạch, với quy mô khoảng 86,39 ha.
Phía bắc giáp với vùng trồng rừng xã Toàn Lưu; phía nam giáp với Dự án sân golf 36 hố; phía đông, phía tây giáp với khu đất trồng rừng sản xuất tại các xã Thạch Xuân và Toàn Lưu. Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 86 ha, trong đó diện tích thuộc địa phận xã Toàn Lưu 53 ha.
Dự kiến phân bổ quỹ đất: đất công trình dịch vụ khoảng 2,4 ha; đất sân golf 72,1 ha; bãi đỗ xe 0,8 ha; công trình hạ tầng kỹ thuật khác và phụ trợ 1 ha; mặt nước 6,9 ha; đất giao thông 3 ha.
Dự án được định hướng khởi công trước ngày 19/5, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến quy hoạch và giao đất.
Thời gian thực hiện dự án dự kiến 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, từng bước hình thành tổ hợp thể thao - nghỉ dưỡng hiện đại.
Sân golf 18 hố được định hướng triển khai đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp các hạng mục dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí; bảo đảm phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối không gian, hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bền vững và thân thiện môi trường.
Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án có thể đón từ 150.000 đến 250.000 lượt khách mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 - 700 lao động địa phương, bao gồm cả lao động phục vụ trong sân golf và khu dịch vụ lưu trú, trung tâm hội nghị.
Xã Toàn Lưu tiến hành kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án, đồng thời thực hiện thẩm định, lấy ý kiến cộng đồng và giám sát quá trình lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Thông tin xã Toàn Lưu.
Dự án được triển khai góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng dịch vụ, thu hút phát triển du lịch, vui chơi giải trí chất lượng cao cũng như phát triển phong trào thể thao của địa phương. Ảnh: Thông tin xã Toàn Lưu.
Quá trình chuẩn bị đầu tư đặt ra yêu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông và các yếu tố phục vụ phát triển du lịch.
Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút dòng khách mới. Ảnh: Thông tin xã Toàn Lưu.
Từ khu vực còn nguyên trạng hôm nay, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thể thao - du lịch xứng tầm quốc tế trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

