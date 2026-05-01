Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch sân golf 18 hố

Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại Asian Rowing Cup 2026 28/04/2026 17:12 Tại Giải Đua thuyền Rowing Cúp châu Á 2026 (Asian Rowing Cup 2026) diễn ra ở Hàn Quốc, các VĐV Hà Tĩnh xuất sắc giành 4 huy chương (1 HCB, 3 HCĐ).

PSG - Bayern: Chờ đại tiệc bàn thắng tại Paris 28/04/2026 16:06 Cùng mang phong cách bóng đá tấn công, trận lượt đi bán kết Champions League giữa PSG và Bayern hứa hẹn hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Sesko tỏa sáng, MU cách vé Champions League một trận thắng 28/04/2026 05:37 2h rạng sáng 28/4, Manchester United đánh bại Brentford 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

Kịch bản khó chấp nhận của Real Madrid tại siêu kinh điển 27/04/2026 10:20 Khả năng Real Madrid phải xếp hàng chào đón Barcelona với tư cách nhà vô địch La Liga trong trận El Clasico vào ngày 11/5 đang dần trở thành hiện thực.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua tiếc nuối trước Công an TP Hồ Chí Minh 26/04/2026 20:27 Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.

FIFA gửi thông điệp đặc biệt tới U17 Việt Nam sau khi vô địch 26/04/2026 14:29 Trang FIFA World Cup (thuộc quyền quản lý của FIFA) đã gửi thông điệp tới U17 Việt Nam sau chức vô địch giải U17 Đông Nam Á.

Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh: Tiếp đà hưng phấn 26/04/2026 08:21 Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.

Arsenal chiếm lại ngôi đầu Premier League 26/04/2026 05:35 Đêm 25/4, Arsenal đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh trên sân Emirates.

Tiết lộ về hai cầu thủ U17 Việt Nam được vinh danh tại giải Đông Nam Á 25/04/2026 12:35 Bên cạnh chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam còn có hai ngôi sao được vinh danh là thủ môn Lý Xuân Hòa và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Sôi nổi các giải thể thao chào mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 25/04/2026 11:27 Các hoạt động thể thao trong khuôn khổ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 do UBND xã Thiên Cầm tổ chức góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Micky van de Ven quyết rời Tottenham, Man City sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Elliot Anderson 25/04/2026 04:48 Kỳ chuyển nhượng hè nóng lên với ý định ra đi của Van de Ven tại Tottenham, trong khi Manchester City tự tin sở hữu Elliot Anderson với mức giá 100 triệu bảng.

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam hạ gục Malaysia 24/04/2026 21:55 Tối 24/4, cộng đồng người hâm mộ khu vực ngả mũ trước U17 Việt Nam sau trận thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng 24/04/2026 21:02 U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 24/04/2026 14:21 Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.

Gay cấn màn đẩy gậy tại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 24/04/2026 12:05 Tham gia giải đẩy gậy nam - nữ chào mừng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 có 11 đội, với 44 vận động viên đến từ các TDP trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia 24/04/2026 05:14 Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.

Dù bị chế giễu, Arsenal vẫn sáng cửa vô địch hơn Man City 23/04/2026 11:42 Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn gay cấn và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Cơ hội của Arsenal bị giễu cợt nhưng điều đó không công bằng.

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày 23/04/2026 05:10 Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.

Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City 23/04/2026 05:08 Rạng sáng 23/4, Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal.

Việt Nam thắng ngược Australia để vào chung kết U17 Đông Nam Á 22/04/2026 21:44 Việt Nam ngược dòng hạ Australia 2-1 ở bán kết vào tối nay, để tái ngộ Malaysia ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

World Cup 2026: Bộn bề những mối lo trước ngày khai mạc 22/04/2026 13:15 FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra trong gần 2 tháng nữa, với 48 đội tuyển tranh tài để giành chức vô địch thế giới trong các trận đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue 22/04/2026 05:58 Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.

Dàn ngôi sao vượt mốc 100 triệu euro 21/04/2026 15:20 Lamine Yamal, Erling Haaland và Kylian Mbappe là ba trong số những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại, theo Transfermarkt.

CLB hạng 5 Tây Ban Nha vươn tầm nhờ sức hút Messi 21/04/2026 06:19 Thương vụ Lionel Messi mua lại Cornella tạo hiệu ứng bùng nổ: lượng người theo dõi tăng vọt, CĐV đổ về sân, áo đấu số 10 cháy hàng dù chưa kịp sản xuất.

Đẳng cấp của cầu thủ đắt nhất châu Á hiện nay 20/04/2026 12:38 Trung vệ Abdukodir Khusanov có màn trình diễn ấn tượng trong trận Man City thắng 2-1 trước Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4.

Bùng nổ tranh cãi sau thất bại của Arsenal trước Man City 20/04/2026 06:13 Roy Keane tranh luận gay gắt với Gary Neville và Micah Richards sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal 19/04/2026 16:55 Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.

Man Utd thắng Chelsea, tiến sát suất Champions League 19/04/2026 06:42 Bàn thắng của Matheus Cunha giúp Man Utd thắng chủ nhà Chelsea 1-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, để chạm một tay vào suất Champions League mùa sau.

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp 18/04/2026 20:13 Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.