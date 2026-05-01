Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch sân golf 18 hố

(Baohatinh.vn) - Sân golf 18 hố thuộc Khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà (cũ) được phê duyệt quy hoạch nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển thể thao - du lịch Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ).
Theo đó, quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc Khu thể thao phía Tây Nam (huyện Thạch Hà cũ), nằm trên địa bàn các xã Thạch Xuân và Toàn Lưu, do Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh lập quy hoạch, với quy mô khoảng 86,39 ha.
Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 3/6/2025; đồng thời làm cơ sở triển khai dự án sân golf thể thao 18 hố theo đúng quy định pháp luật và chủ trương đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng theo đồ án chi tiết được phê duyệt.
Định hướng phát triển sân golf 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp các hạng mục dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí; bảo đảm phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối không gian, hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bền vững và thân thiện môi trường. Quy mô khách du lịch dự báo đạt khoảng 150.000–250.000 lượt/năm.
Bên cạnh các nội dung chính như dự báo phát triển, yêu cầu sử dụng đất, văn bản còn đề cập đến tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp nước, năng lượng – chiếu sáng, viễn thông, công trình ngầm…, đồng thời chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường.
Trong quá trình lập quy hoạch sẽ được lấy ý kiến các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan; thời gian lấy ý kiến người dân từ 20–30 ngày nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đồng thuận xã hội.
Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt; Sở Xây dựng Hà Tĩnh là đơn vị thẩm định, kinh phí do nhà đầu tư bố trí.
