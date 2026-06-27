Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Sen đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa một điểm mua bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn.

Lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Hữu Long cùng tang vật.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Hữu Long (tên gọi khác Long Thanh, SN 1987, trú tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; từng là đối tượng trọng điểm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Khám xét nơi ở của Lê Hữu Long và các địa điểm liên quan, ban chuyên án thu giữ 3,8 gam ma túy đá cùng hàng nghìn bao bì, ống nhựa, băng dính và nhiều dụng cụ được sử dụng để chia nhỏ ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Lê Hữu Long tổ chức hoạt động mua bán lẻ ma túy với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ để liên lạc, giao dịch; thường xuyên thay đổi địa điểm cất giấu ma túy, lợi dụng khu vực công cộng để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời xóa lịch sử liên lạc sau mỗi lần giao dịch nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Lê Hữu Long và 4 bị can khác về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Dương Duy Phi (SN 1990), Nguyễn Nhật Minh (SN 1986), Trần Quốc Bảo (SN 1996) - đều ở phường Thành Sen và Nguyễn Huy Đức (SN 2001) ở phường Trần Phú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.