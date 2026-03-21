Trồng dâu, nuôi tằm - hướng phát triển kinh tế cho người dân Đức Thịnh

Đức Thiện
(Baohatinh.vn) - Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) đã khai thác lợi thế, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng tinh thần mạnh dạn chuyển đổi sản xuất của người dân, mô hình trồng dâu, nuôi tằm hiện phát triển mạnh trên địa bàn xã Đức Thịnh. Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn.
Anh Nguyễn Công Chính (thôn Tân Tiến) là người tiên phong khởi xướng và đưa nghề trồng dâu, nuôi tằm về trên địa bàn. Trước đây, anh Chính có nhiều năm làm ăn tại tỉnh Lâm Đồng - địa phương nổi tiếng với nghề này. Trong thời gian sinh sống, làm việc tại đây, anh Chính đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như nắm bắt quy trình kỹ thuật của nghề.
Năm 2021, anh Nguyễn Công Chính nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của quê nhà nên đã quyết định trở về khởi nghiệp. Anh bắt đầu cải tạo hơn 8 sào đất trước đây trồng các loại cây ngắn ngày, hiệu quả thấp để trồng dâu và đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm rộng 40 m2.
Bước đầu triển khai anh Chính gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi, thường xuyên cập nhật kỹ thuật và áp dụng đúng quy trình chăm sóc, đàn tằm của anh phát triển tốt, cho năng suất ổn định.
"Qua quá trình trồng dâu nuôi tằm, tôi nhận thấy nghề này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, trong khi chi phí đầu tư ban đầu thấp, thời gian quay vòng vốn nhanh và đầu ra sản phẩm ổn định. Trung bình, chi phí mua một hộp tằm 1 triệu đồng, nuôi trong khoảng 15 - 20 ngày trong điều kiện thức ăn đầy đủ có thể cho 60 kg kén, thu lợi khoảng 10 triệu đồng” - anh Chính cho biết.
Nghề nuôi tằm cũng không đòi hỏi đầu tư quá lớn, phù hợp với nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Với chu kỳ nuôi ngắn, chỉ khoảng 20 ngày là có thể thu hoạch kén, nhanh chóng quay vòng sản xuất.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, anh Chính còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hộ dân trong thôn. Cùng với đó, anh nhập trứng tằm về ươm nuôi, cung ứng cho các hộ nuôi trên địa bàn và các xã lân cận. Từ sự hướng dẫn của anh, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng dâu, nuôi tằm.
Được anh Chính hướng dẫn kỹ thuật, năm 2023, gia đình anh Lê Viết Bình (thôn Tân Tiến) đã cải tạo 0,5 ha đất vườn chuyển đổi sang trồng dâu và xây dựng nhà nuôi tằm rộng 40 m2. Mỗi năm, gia đình anh nuôi khoảng 20 lứa tằm, thu hoạch khoảng 12 tạ kén, với giá bán từ 150 - 200.000 đồng/kg, mỗi năm trừ chi phí còn lãi 180 triệu đồng.
Theo anh Bình, nuôi tằm tuy đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm sóc thường xuyên, nhưng nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế khá ổn định. Tằm ăn lá dâu là chủ yếu, nguồn thức ăn dễ chủ động nên chi phí đầu vào không quá lớn. Hiện nay, gia đình anh đã đầu tư hệ thống máy ép kén tạo thuận lợi cho việc thu hoạch kén.
Đến nay, anh Chính đã "truyền nghề" cho 18 hộ dân, hình thành vùng trồng dâu với tổng diện tích hơn 12 ha tại thôn Tân Tiến (Đức Thịnh) và các khu vực lân cận.
Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình còn tận dụng tốt quỹ đất nông nghiệp trước đây trồng các loại cây ngắn ngày hiệu quả thấp. Cây dâu dễ trồng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, có thể thu hoạch quanh năm.
Nhờ những ưu điểm đó, số hộ tham gia trồng dâu nuôi tằm tại xã Đức Thịnh đang ngày càng tăng. Nhiều hộ đã bắt đầu mở rộng diện tích trồng dâu và đầu tư thêm hệ thống nhà nuôi tằm để nâng cao sản lượng. Từ một mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nghề trồng dâu, nuôi tằm ở xã Đức Thịnh đang dần trở thành hướng sinh kế bền vững cho nhiều hộ nông dân. Mở ra cơ hội mới cho người nông dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chúng tôi đang tham mưu địa phương các giải pháp để ban hành chính sách hỗ trợ cho bà con như: giống, liên kết hình thành các vùng chuyên canh trồng dâu, nuôi tằm, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương. Nghề trồng dâu, nuôi tằm hiện tại là hướng đi phù hợp trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân".

Bà Nguyễn Thị Huyền Lương - công chức Phòng Kinh tế xã Đức Thịnh

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
