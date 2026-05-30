World Cup 2026: Tiệc bóng đá giữa những khung giờ khắc nghiệt cho người hâm mộ Việt Nam

Ngọc Thắng - Diệp Anh
(Baohatinh.vn) - World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam sẽ bị thử thách bởi phần lớn các trận diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng do chênh lệch múi giờ.

Người hâm mộ Hà Tĩnh theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia gồm: Mỹ, Canada và Mexico với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Việc giải đấu được tổ chức trải dài trên nhiều địa điểm ở Bắc Mỹ, đồng nghĩa với sự chênh lệch múi giờ lớn, khiến người hâm mộ Việt Nam gặp không ít bất lợi để theo dõi các trận đấu. Theo lịch dự kiến, các trận vòng bảng diễn ra ở nhiều khung giờ như 2h, 5h, 8h - 9h sáng, 11h trưa theo giờ Việt Nam.

Tại Hà Tĩnh, sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đang dần lan tỏa dù lịch thi đấu bị đánh giá là khá khó theo dõi. Những ngày qua, nhiều cửa hàng đã bày bán lịch thi đấu, áo đấu các đội tuyển. Tại các quán cà phê, người dân bắt đầu bàn luận về các trận cầu đáng chú ý, dự đoán ứng viên vô địch cũng như tính toán chuyện thức khuya theo dõi các trận đấu.

Anh Nguyễn Tuấn Vũ "đau đầu" với lịch thi đấu World Cup năm nay.

Bên cạnh sự háo hức, không ít người hâm mộ cũng thừa nhận sẽ khó có thể đồng hành trọn vẹn cùng World Cup 2026 vì rào cản thời gian. Anh Nguyễn Tuấn Vũ (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “World Cup năm nay tổ chức ở nhiều quốc gia nên các khung giờ thi đấu với khán giả Việt Nam không thật sự thuận lợi. Tôi mê World Cup từ nhỏ nên chắc chắn vẫn sẽ theo dõi, nhưng kỳ này giờ giấc thật sự khá khó. Những trận lúc 2h sáng còn cố được, còn đá 5h hay 8h sáng thì gần như không thể vì tôi còn phải đi làm”.

Nếu World Cup 2022 từng tạo nên những đêm bóng đá “vừa đẹp giờ vừa đẹp cảm xúc”, thì kỳ World Cup này đang "gây khó" cho nhiều người hâm mộ Việt Nam, nhất là những người đi làm. Bởi vậy, World Cup 2026 được dự báo sẽ tạo nên làn sóng xem lại highlight mạnh chưa từng có tại Việt Nam. Không phải ai cũng đủ sức “cày” xuyên suốt hơn một tháng giải đấu. Điều đáng nói, nhiều quán cà phê cũng sẽ rơi vào cảnh vắng khách xem bóng đá ở các trận đấu quá muộn hoặc quá sớm.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển, tăng 16 đội so với 32 đội trước đây. Điều đó kéo theo số trận tăng lên 104 trận và thời gian tổ chức kéo dài gần 40 ngày. Nếu muốn theo dõi đầy đủ các trận cầu hấp dẫn, người hâm mộ gần như phải chấp nhận đảo lộn đồng hồ sinh học.

Sân vận động AT&T tại thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ) 1 trong những nơi diễn ra các trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Internet.

Dẫu vậy, sức hút của World Cup vẫn là điều khó cưỡng với người hâm mộ bóng đá. Những trận cầu lớn của Brazil, Argentina, Pháp, Anh hay các màn so tài ở vòng knock-out vẫn đủ sức khiến hàng triệu người thức đêm theo dõi.

Anh Trần Trung Thông (SN 1994, trú phường Hà Huy Tập) cho biết: “World Cup là giải đấu 4 năm mới có một lần nên tôi vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để xem những trận cầu hấp dẫn, đặc biệt là các trận đấu lớn ở vòng knock-out. Năm nay, tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Argentina và hy vọng họ tiếp tục thi đấu ấn tượng. Dù giờ thi đấu khá bất tiện nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ đội bóng mình yêu thích”.

Bóng đá luôn có sức hút rất riêng. Người hâm mộ có thể than “khó xem”, nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, nhiều người vẫn sẽ pha cà phê, chuẩn bị mì gói và tiếp tục những đêm trắng quen thuộc. World Cup 2026, vì thế, có thể là kỳ World Cup “mệt nhất” với khán giả Việt Nam, nhưng cũng hứa hẹn mang đến một mùa hè bóng đá giàu cảm xúc.

Lịch thi đấu World Cup 2026. Ảnh: Báo Lao Động.

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
