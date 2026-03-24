Xe đạp đắt hơn một chiếc Toyota Corolla

Mẫu xe hai bánh của thương hiệu siêu xe Pháp Bugatti sử dụng vật liệu chính là sợi carbon với giá bán cao hơn một chiếc Corolla mới.

Bugatti hợp tác với Factor Bikes ở Anh, một chuyên gia về xe đạp đua để sản xuất chiếc Bugatti Factor One, giới hạn 250 chiếc trên toàn thế giới và giống như những chiếc xe hơi của Bugatti, chủ yếu sử dụng vật liệu cao cấp.

bugatti-x-factor-bike-7.jpg

Xe có khung hoàn toàn bằng sợi carbon được thiết kế để lướt trong không khí với lực cản tối thiểu, và được tô điểm bằng lớp sơn hai tông màu xanh Bugatti đặc trưng. Dòng chữ Bugatti màu trắng cỡ lớn chạy dọc khung xe.

Ngoài khung carbon, Factor One còn sử dụng vành xe siêu nhẹ chỉ nặng 1,298 kg mỗi cặp, cũng nhờ vào cấu trúc sợi carbon. Xe thậm chí còn có cọc yên bằng sợi carbon, đĩa xích bằng carbon, đùi đĩa bằng carbon và đĩa phanh với thân trung tâm bằng carbon. Bugatti và Factor One còn hợp tác với Continental để tạo ra một bộ lốp xe tùy chỉnh GP5000 TT TR. Một món đồ hiệu khác là yên xe Selle Italia.

Bugatti giữ kín thông tin về giá cả, nhưng Factor Bikes xác nhận mức giá khởi điểm 23.599 USD. Tại Mỹ, con số này cao hơn cả một chiếc Toyota Corolla mới tinh có giá 22.925 USD.

Factor không phải là thương hiệu xe đạp đầu tiên hợp tác với nhà sản xuất xe thể thao. Cervélo từng hợp tác với Lamborghini, Colnago có lịch sử lâu dài làm việc với Ferrari, và BMC đã tận dụng kinh nghiệm từ Red Bull Advanced Technologies trong giải đua Công thức 1.

