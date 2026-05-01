Biển Hà Tĩnh nhộn nhịp khách dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về các bãi biển Hà Tĩnh giải nhiệt, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

Tại KDL Thiên Cầm, từ đầu giờ chiều, dòng xe đã nhộn nhịp đổ về từ các ngã đường.
Tại bãi biển Thiên Cầm, không khí nhộn nhịp đông vui.
Đông nghịt người tại bãi biển Thiên Cầm.
Với nhiều dịch vụ trải nghiệm, du khách thỏa sức lựa chọn những trò chơi hấp dẫn trên biển.
Trong thời tiết nắng nóng, làn nước mát lạnh giúp du khách có những giây phút thư giãn trên bãi biển
... và không quên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ lễ. Chị Trần Thị Hoa (ngoài cùng bên trái, du khách đến từ Hà Nội) cho biết: "Mỗi lần về Thiên Cầm là một cảm xúc đặc biệt. Năm nay, khu du lịch khang trang, sạch đẹp hơn, dịch vụ ngày càng được nâng cao, người dân rất thân thiện. Chúng tôi đã có kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên gia đình".
Để đảm bảo cho du khách an toàn khi tắm biển, lực lượng cứu hộ tại biển Thiên Cầm luôn túc trực làm nhiệm vụ. Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đều đạt công suất phòng 100%.
Cũng trong chiều 1/5, bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) đã ghi nhận rất nhiều du khách về giải nhiệt.
Giữa làn nước trong xanh, sóng êm vỗ nhịp, các nhóm du khách hòa mình vào sự sôi động của mùa hè.
Du khách về với biển Xuân Thành được hưởng dịch vụ tắm tráng nước ngọt miễn phí, với 15 điểm đã được xây dựng tạo thuận lợi cho du khách.
Không chỉ tắm biển, du khách nhí còn được tham gia nhiều trò chơi vận động thú vị.
Tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê), trong chiều 1/5 đã có hàng nghìn du khách đổ về tắm biển và sử dụng các dịch vụ.
Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để người dân và du khách thỏa sức vui đùa trong làn nước trong xanh, mát lành, góp phần mang đến một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa.
Không chỉ trẻ em, người lớn cũng "hưởng ứng" trò chơi xây lâu đài cát, tạo nên những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp trong mỗi gia đình.
Chị Hoàng Thị Kim Hoa (người áo đỏ, du khách từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Là người làm ăn xa quê, kỳ nghỉ lễ này, tôi đưa gia đình về thăm quê, kết hợp nghỉ dưỡng tại biển Thạch Hải. Năm nay, bãi biển được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp hơn, dịch vụ cũng đa dạng nên chúng tôi rất hài lòng và sẽ tiếp tục quay lại trong những dịp tới”.
Tại biển Kỳ Xuân, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng ghi nhận khá đông du khách.
Tại bãi biển, hàng chục chiếc ô tô tập kết chuẩn bị cho hoạt động cắm trại vui chơi.
Bãi tắm biển Kỳ Xuân khá đông du khách.
Với vẻ đẹp độc đáo của một bãi biển có nhiều ghềnh đá, biển Kỳ Xuân được nhiều người trẻ lựa chọn để khám phá trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này.

Để phục vụ du khách, các nhà hàng hải sản tại các khu, điểm du lịch biển đã chuẩn bị nguồn hàng tươi ngon và sự chu đáo đón tiếp, để phục vụ du khách.

Video: Biển Hà Tĩnh nhộn nhịp du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.