Công nghệ

Thiết bị số

Cách tạo sơ đồ tư duy bằng AI dễ dàng và hiệu quả

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Sơ đồ tư duy là công cụ giúp ghi nhớ và phát triển ý tưởng hiệu quả. Với AI, bạn có thể tạo mindmap tự động, trực quan trên điện thoại và máy tính, tiết kiệm thời gian.

Sơ đồ tư duy là phương pháp giúp hệ thống kiến thức và phát triển ý tưởng rất hiệu quả trong học tập lẫn công việc. Với sự hỗ trợ của AI, bạn có thể tạo sơ đồ tư duy tự động, trực quan trên điện thoại và máy tính, tiết kiệm đáng kể thời gian. Hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây để bắt đầu trải nghiệm công cụ tiện ích này.

Cách tạo sơ đồ tư duy bằng AI nhanh chóng

Bước 1: Truy cập vào đường link công cụ tạo sơ đồ tư duy bằng AI của Monica được cung cấp bên dưới.

Truy cập vào đường link công cụ tạo sơ đồ tư duy

Bước 2: Nhập nội dung hoặc chủ đề mà bạn muốn AI hỗ trợ xây dựng sơ đồ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tải lên file PDF, hình ảnh hoặc video để hệ thống phân tích. Nếu chưa có sẵn nội dung, chỉ cần nhập một chủ đề cụ thể như “Cách trồng cây sầu riêng”, AI sẽ tự động thu thập thông tin và tạo mindmap hoàn chỉnh.

Nhập nội dung hoặc chủ đề mà bạn muốn AI hỗ trợ xây dựng sơ đồ.

Bước 3: Chờ trong giây lát để Monica xử lý dữ liệu, sau đó sơ đồ tư duy sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Chờ trong giây lát để Monica xử lý dữ liệu.

Bước 4: Truy cập mục “Kiểu dáng” để tùy chỉnh giao diện, giúp sơ đồ trở nên trực quan và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng.

Truy cập mục “Kiểu dáng” để tùy chỉnh giao diện.

Bước 5: Lựa chọn kiểu hiển thị mindmap theo mục đích như học tập, thuyết trình hoặc ghi chú cá nhân.

Lựa chọn kiểu hiển thị mindmap theo mục đích.

Bước 6: Khi đã hoàn tất chỉnh sửa, nhấn “Xuất mindmap” để tải sơ đồ về thiết bị và sử dụng bất cứ lúc nào.

Khi đã hoàn tất chỉnh sửa, nhấn “Xuất mindmap”.

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có ngay một sơ đồ tư duy rõ ràng, sinh động, ví dụ như mindmap về “Cách trồng cây sầu riêng” được AI tạo tự động rất nhanh và tiện lợi.

Với sự hỗ trợ của AI, việc tạo sơ đồ tư duy giờ đây trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Bạn không cần mất nhiều thời gian sắp xếp ý tưởng mà vẫn có được một mindmap rõ ràng, trực quan và dễ hiểu. Hãy tận dụng công cụ này để học tập và làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày.

Tags:

#tạo sơ đồ tư duy bằng AI #Hướng dẫn tạo sơ đồ tư duy

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
