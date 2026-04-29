Chủ tịch UBND tỉnh: Đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.

Chiều 29/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II và tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động thi công dự án nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan cùng đi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II được triển khai tại phường Thành Sen, do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 9/2025 và dự kiến hoàn thành vào khoảng đầu năm 2027.

Dự án có 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội, 41 căn nhà ở thương mại và hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Khối lượng thi công dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tới nay đã đạt khoảng 40%.

Tới nay, khối lượng thi công dự án đã đạt khoảng 40%, đáp ứng kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung thi công, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhà thầu cũng đã xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, máy móc thi công xuyên lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn tặng quà động viên chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực, máy móc thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân trên địa bàn.

Quá trình thi công, cần phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cũng trong chiều 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn đã tới kiểm tra hiệu quả của dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn I và một số cơ sở giáo dục xung quanh khu vực triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.