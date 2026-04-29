Chủ tịch UBND tỉnh: Đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân Hà Tĩnh.
Chiều 29/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II và tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động thi công dự án nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan cùng đi.
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II được triển khai tại phường Thành Sen, do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 9/2025 và dự kiến hoàn thành vào khoảng đầu năm 2027.
Dự án có 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội, 41 căn nhà ở thương mại và hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Khối lượng thi công dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tới nay đã đạt khoảng 40%.
Tới nay, khối lượng thi công dự án đã đạt khoảng 40%, đáp ứng kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung thi công, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhà thầu cũng đã xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, máy móc thi công xuyên lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí nhân lực, máy móc thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân trên địa bàn.
Quá trình thi công, cần phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.
Cũng trong chiều 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn đã tới kiểm tra hiệu quả của dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn I và một số cơ sở giáo dục xung quanh khu vực triển khai dự án.
