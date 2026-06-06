Chương trình Vòng tay nhân ái BHT khởi công ngôi nhà nhân ái thứ 49

Sáng 6/6, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ đã tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái cho gia đình chị Đinh Thị Long (thôn Đông Xá, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ tại lễ khởi công nhà nhân ái.

Chị Long là trường hợp đã được Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đề cập trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 28/5/2026. Năm 2004, rời quê hương xã Vũ Quang, chị Long theo chồng về làm dâu tại thôn Đông Xá, xã Đức Thọ với hai bàn tay trắng. Tài sản lớn nhất của vợ chồng chị ngày ấy là tình yêu thương và lần lượt 5 đứa con thơ ra đời. Thế nhưng, bi kịch ập xuống vào 6 năm trước khi người chồng đột ngột qua đời, bỏ lại chị cùng đàn con nhỏ trong cảnh túng quẫn bủa vây.

Kể từ đó, chị Long trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Hiện cả gia đình 3 thế hệ 9 nhân khẩu, bao gồm cả vợ con của người con trai thứ đang sống trong một ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp. Bản thân chị hiện đang phải sinh hoạt trong một góc sân lợp mái trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Long.

Đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản trao biểu trưng hỗ trợ.

Hoàn cảnh của chị Đinh Thị Long sau khi được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc của khán thính giả. Trong đó, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản đã hỗ trợ 84 triệu đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Toàn Thắng và Công ty CP Bảo Toàn tài trợ toàn bộ gạch lát và thiết bị vệ sinh, cùng sự quyên góp của các khán, thính giả. Tổng trị giá tiền và hiện vật tài trợ là 120 triệu.

Đây là ngôi nhà thứ 49 được chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Đây là ngôi nhà thứ 49 được chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trong suốt quá trình và là ngôi nhà đầu tiên được xây tặng trong năm nay.

Cũng từ đầu năm 2026 đến nay, chương trình Vòng tay nhân ái Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã kêu gọi được số tiền gần 1 tỷ đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.