Công an thông tin ban đầu vụ Lexus tông liên hoàn 5 ô tô

Theo Công an Hà Nội, trong vụ tai nạn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, tài xế Lexus cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.
Sáng 26/3, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà đêm 25/3.
Theo Công an Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h25 ngày 25/3. Thời điểm trên, anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.
Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ô tô do anh C. điều khiển va chạm với ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx chạy cùng chiều phía trước.
Sau va chạm, ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng một xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển.
Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Ngoài ra, 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy anh V.Q.C. cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do anh V.Q.C. điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.
Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.