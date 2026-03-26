Tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp xã phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, 100% công dân đều được UBND cấp xã phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ.

Những công dân này đều được hỗ trợ đầy đủ các thủ tục pháp lý và tư vấn hướng nghiệp. Các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã giới thiệu, tiếp nhận 1.526 người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc.

Trung tá Chu Hồ Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) báo cáo tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 12 mô hình giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Các mô hình đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh cho những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Nhờ đó, đã có nhiều người tiến bộ tiêu biểu, không những phát triển kinh tế bản thân mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho những trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Việc triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được đánh giá là bước đột phá, mang tính nhân văn sâu sắc. Đây thực sự là “chìa khóa” mở ra cánh cửa hoàn lương khi giải quyết đúng và trúng nhu cầu vốn sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 24 tỷ đồng cho 280 trường hợp. Từ nguồn lực này, nhiều cá nhân đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, không chỉ ổn định đời sống mà còn tạo việc làm cho các lao động tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Tiến Thức - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong tình hình mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong việc quản lý, bám nắm địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận lao động là người lầm lỗi...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chú trọng công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù để có phương án hỗ trợ sát thực tế.

Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, gắn với việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh để người dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tránh tái nghèo và tái phạm tội. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những tấm gương hoàn lương phát triển kinh tế giỏi để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49 và Quyết định số 22.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể...