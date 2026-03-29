Xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo

Xác định ban đầu, xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Xe ôtô khách 29 chỗ, do tài xế trú tại thành phố Hà Nội điều khiển, chở đoàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, lưu thông theo hướng từ Khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, đoàn di chuyển bằng 3 xe ôtô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai mang biển kiểm soát 29B-098.15 bị nạn còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Xác định ban đầu có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có người tử vong.

Công an tỉnh đang tiếp tục xác định số nạn nhân cụ thể và điều tra theo quy định./.

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

