Bắt tài xế container gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm

Thời điểm xe container gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Khoảng 21h30 ngày 23/3/2026, tại Km 20+300, đường tỉnh 547 (thuộc thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô BKS 38N1-232xx do chị T.T.A (SN 1985, trú xã Cổ Đạm) điều khiển, chở theo N.S.M (SN 2008, trú xã Cổ Đạm), di chuyển theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Tiên Điền, va chạm với xe container chưa rõ biển kiểm soát.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe container đã rời khỏi hiện trường. Hậu quả, chị T.T.A tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Xe máy của chị T.T.A sau va chạm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Cổ Đạm và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh phương tiện và người điều khiển liên quan.

Lực lượng chức năng tìm thấy phương tiện trên địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm việc xuyên đêm, đến 14h30 ngày 24/3/2026 (chưa đầy 24 giờ sau), lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện liên quan là N.V.Đ (SN 1985, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), điều khiển xe ô tô container BKS 15C-04x.xx, khi đối tượng và phương tiện đang ở địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ để tiếp tục điều tra, làm rõ.