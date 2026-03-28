Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong trên Quốc lộ 15B ở Hà Tĩnh

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 15B ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường dẫn tới tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên Quốc lộ 15B ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h20' ngày 28/3 trên Quốc lộ 15B đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 38F - 005.xx kéo theo rơ-móoc 38R - 02.xx di chuyển trên quốc lộ 15B theo hướng từ xã Thạch Lạc đi xã Thiên Cầm. Khi tới địa phận xã Đồng Tiến, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy đi hướng ngược lại.

Video ghi lại vụ tai nạn giao thông từ camera hành trình của xe đầu kéo.

Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.