Xe đầu kéo va chạm xe máy, 1 người tử vong trên Quốc lộ 15B ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 15B ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường dẫn tới tử vong.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h20' ngày 28/3 trên Quốc lộ 15B đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 38F - 005.xx kéo theo rơ-móoc 38R - 02.xx di chuyển trên quốc lộ 15B theo hướng từ xã Thạch Lạc đi xã Thiên Cầm. Khi tới địa phận xã Đồng Tiến, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy đi hướng ngược lại.
Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.
Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.
Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.