Xử phạt 2 trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ

Công an xã Phúc Trạch vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) tiến hành xác minh, làm việc và xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông vào ngày 18/3/2026 tại Km 399+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ảnh cắt từ camera giám sát.

Qua hệ thống camera giám sát an toàn đường sắt cho thấy, khi barie đang hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã bật, hai người điều khiển xe mô tô là P.T.S và P.Q.Đ, cùng trú tại xã Phúc Trạch vẫn cố tình vượt qua. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tàu hỏa không thể dừng đột ngột như các phương tiện giao thông đường bộ.

Lực lượng công an làm việc với 2 trường hợp vi phạm.

Căn cứ Khoản 5, Điều 47 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên với tổng số tiền 2.300.000 đồng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông, biển báo; dừng lại khi có tín hiệu cấm hoặc khi rào chắn đang đóng; tuyệt đối không cố tình vượt qua khi chưa bảo đảm an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.