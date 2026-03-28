Xử phạt 2 trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ

(Baohatinh.vn) - Các trường hợp này đã cố tình vượt qua đường sắt đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.
Công an xã Phúc Trạch vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) tiến hành xác minh, làm việc và xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông vào ngày 18/3/2026 tại Km 399+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Qua hệ thống camera giám sát an toàn đường sắt cho thấy, khi barie đang hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã bật, hai người điều khiển xe mô tô là P.T.S và P.Q.Đ, cùng trú tại xã Phúc Trạch vẫn cố tình vượt qua. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tàu hỏa không thể dừng đột ngột như các phương tiện giao thông đường bộ.
Căn cứ Khoản 5, Điều 47 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên với tổng số tiền 2.300.000 đồng.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông, biển báo; dừng lại khi có tín hiệu cấm hoặc khi rào chắn đang đóng; tuyệt đối không cố tình vượt qua khi chưa bảo đảm an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.
Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.
Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.