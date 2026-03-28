Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Xử phạt 2 trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ

Đức Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các trường hợp này đã cố tình vượt qua đường sắt đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.

Công an xã Phúc Trạch vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) tiến hành xác minh, làm việc và xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông vào ngày 18/3/2026 tại Km 399+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ảnh cắt từ camera giám sát.

Qua hệ thống camera giám sát an toàn đường sắt cho thấy, khi barie đang hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã bật, hai người điều khiển xe mô tô là P.T.S và P.Q.Đ, cùng trú tại xã Phúc Trạch vẫn cố tình vượt qua. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do tàu hỏa không thể dừng đột ngột như các phương tiện giao thông đường bộ.

Lực lượng công an làm việc với 2 trường hợp vi phạm.

Căn cứ Khoản 5, Điều 47 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp trên với tổng số tiền 2.300.000 đồng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đường ngang đường sắt cần nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông, biển báo; dừng lại khi có tín hiệu cấm hoặc khi rào chắn đang đóng; tuyệt đối không cố tình vượt qua khi chưa bảo đảm an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin liên quan

Tags:

#tai nạn đường sắt #vượt rào chắn

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.