Dembele nhấn chìm Na Uy bằng hat-trick siêu hạng

Cú hat-trick trong 31 phút của Ousmane Dembele mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Ousmane Dembele không hẳn bước vào trận gặp Na Uy với hai bàn tay trắng. Anh đã ghi bàn trong chiến thắng trước Iraq, nhưng dấu ấn ấy vẫn chưa đủ để xóa cảm giác rằng cầu thủ chạy cánh của tuyển Pháp cần một màn trình diễn lớn hơn tại World Cup 2026. Trước một đội Na Uy đã sớm giành vé đi tiếp, Dembele làm được điều đó theo cách không thể rõ ràng hơn.
Chỉ trong 31 phút, Dembele ghi liền ba bàn, biến trận đấu thành sân khấu riêng của mình. Đó không chỉ là cú hat-trick để làm đẹp thống kê. Ba pha lập công ấy trực tiếp đánh sập thế trận của Na Uy, buộc đội bóng Bắc Âu rơi vào thế bám đuổi và gần như không còn cơ hội đưa trận đấu trở lại quỹ đạo mong muốn.
Na Uy có lý do để tính toán. Họ đã có 6 điểm sau hai lượt trận và sớm giành quyền vào vòng knock-out, vì vậy việc Erling Haaland không đá chính là lựa chọn dễ hiểu. Nhưng khi thiếu chân sút đã ghi 4 bàn từ đầu giải, Na Uy mất đi điểm tựa lớn nhất ở tuyến trên. Trước một tuyển Pháp giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái, khoảng trống ấy càng bị phóng đại.
Điểm đáng nói là Dembele không tỏa sáng trong một thế trận rời rạc. Anh bùng nổ trong hệ thống tấn công đang vận hành rất trơn tru của Pháp. Mbappe, Olise, Doue và Dembele liên tục kéo giãn hàng thủ Na Uy, tạo ra những pha lên bóng có tốc độ cao và độ sát thương lớn. Mỗi khi Pháp đoạt lại bóng, họ chỉ cần vài nhịp để đưa trận đấu đến sát khung thành đối thủ.
Sau cú hat-trick của Dembele, Pháp không còn cần dồn ép bằng mọi giá. Họ chủ động hạ nhịp, nhưng vẫn giữ được sự nguy hiểm trong các pha phản công. Doue ghi bàn ấn định tỷ số 4-1, khép lại một trận đấu mà hàng công nhà vô địch World Cup 2022 cho thấy chiều sâu đáng gờm.
Với Dembele, đây là màn trình diễn mang tính khẳng định. Bàn thắng vào lưới Iraq giúp anh có điểm tựa, nhưng cú hat-trick trước Na Uy mới thật sự đặt anh vào trung tâm cuộc chơi. Pháp vẫn có Mbappe, nhưng chiến thắng này nhắc các đối thủ rằng họ không chỉ có một người biết định đoạt trận đấu.
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