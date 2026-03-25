Giá dầu thế giới rơi mạnh xuống dưới 87 USD/thùng

Tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao - cùng thông tin Iran nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz - đã phần nào xoa dịu tâm lý thị trường, thắp lên hy vọng khôi phục dòng chảy năng lượng sau gần một tháng gián đoạn.

Dầu WTI của Mỹ ghi nhận tới cuối chiều 25/3 (giờ Việt Nam) giảm mạnh gần 6%, còn 86,82 USD/thùng. Dầu Brent cũng giảm 6,27%, lùi về 97,94 USD/thùng. Đà giảm phản ánh kỳ vọng rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm đạt được, qua đó giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đã có tiến triển đáng kể, với những nhượng bộ từ phía Tehran. Một kế hoạch nhiều điểm nhằm chấm dứt xung đột cũng được Washington đưa ra, theo các nguồn tin thân cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đã có tiến triển đáng kể, với những nhượng bộ từ phía Tehran.

Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 tuần, bắt đầu từ đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2, đã khiến Tehran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới. Điều này buộc nhiều quốc gia phải gấp rút tìm nguồn thay thế và sử dụng dự trữ chiến lược.

Dù gần đây Iran đã “nới tay” với một số tàu thuyền, căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống khi nước này tiếp tục cảnh báo nhắm vào tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh.

Nguồn cung gián đoạn từ vùng Vịnh từng đẩy giá dầu có lúc tiến sát 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, thị trường hiện không chỉ phản ứng với cung - cầu thực tế mà còn bị chi phối mạnh bởi “phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị”. Giá dầu đang dao động theo kỳ vọng về những kịch bản xấu nhất - hơn là các yếu tố nền tảng - trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn ở mức thấp và bất ổn còn rất lớn.