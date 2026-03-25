Giá dầu thế giới rơi mạnh xuống dưới 87 USD/thùng

Giá dầu thế giới bất ngờ lao dốc trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao - cùng thông tin Iran nới lỏng kiểm soát tại eo biển Hormuz - đã phần nào xoa dịu tâm lý thị trường, thắp lên hy vọng khôi phục dòng chảy năng lượng sau gần một tháng gián đoạn.
Dầu WTI của Mỹ ghi nhận tới cuối chiều 25/3 (giờ Việt Nam) giảm mạnh gần 6%, còn 86,82 USD/thùng. Dầu Brent cũng giảm 6,27%, lùi về 97,94 USD/thùng. Đà giảm phản ánh kỳ vọng rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm đạt được, qua đó giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đã có tiến triển đáng kể, với những nhượng bộ từ phía Tehran. Một kế hoạch nhiều điểm nhằm chấm dứt xung đột cũng được Washington đưa ra, theo các nguồn tin thân cận.
Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 tuần, bắt đầu từ đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2, đã khiến Tehran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới. Điều này buộc nhiều quốc gia phải gấp rút tìm nguồn thay thế và sử dụng dự trữ chiến lược.
Dù gần đây Iran đã “nới tay” với một số tàu thuyền, căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống khi nước này tiếp tục cảnh báo nhắm vào tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh.
Nguồn cung gián đoạn từ vùng Vịnh từng đẩy giá dầu có lúc tiến sát 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu.
Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, thị trường hiện không chỉ phản ứng với cung - cầu thực tế mà còn bị chi phối mạnh bởi “phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị”. Giá dầu đang dao động theo kỳ vọng về những kịch bản xấu nhất - hơn là các yếu tố nền tảng - trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn ở mức thấp và bất ổn còn rất lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.