Hà Tĩnh có 3 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội) với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 12 vị vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều ngày 12/5, đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 397 vị là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên.

Phát biểu bế mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa là đại hội đầu tiên khi MTTQ Việt Nam thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới; là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Đại hội đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (giai đoạn 2024 - 2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, đại hội vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những vấn đề lớn, yêu cầu đặt ra đối với công tác mặt trận trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Thành viên đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham quan không gian triển lãm bên lề đại hội.