Hà Tĩnh tạo điều kiện tối đa để Nafoods Group đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 20/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức hội nghị hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa, các sản phẩm cây ăn quả và nông sản trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung thống nhất hợp tác với mục tiêu phát triển chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ dứa và các sản phẩm cây ăn quả, nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản Hà Tĩnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cây giống, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Nafoods Group đã thông tin về quá trình phát triển, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhấn mạnh, Nafoods Group nhận thấy tiềm năng lớn trong phát triển cây dứa và các loại cây ăn quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương tại Hà Tĩnh.

Tổng Giám đốc Nafoods Group cũng nêu các dự án đề xuất triển khai tại Hà Tĩnh như: phát triển vùng nguyên liệu dứa, xây dựng trung tâm giống công nghệ cao, xây dựng tổ hợp chế biến hiện đại, phát triển hệ sinh thái đồng bộ... Đồng thời cam kết, Nafoods Group sẽ triển khai các dự án với tầm nhìn dài hạn, đầu tư nghiêm túc, bài bản, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của người dân và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp. Việc hợp tác với Nafoods Group kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác với Nafoods Group sớm được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực; đồng thời mong muốn Nafoods Group cũng thực hiện đúng các cam kết về triển khai dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Nafoods Group trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nông sản. Với hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới thị trường rộng lớn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất theo chuỗi, Nafoods Group có nhiều điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng địa phương trong việc thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để Nafoods Group hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sớm mang lại hiệu quả cho cả địa phương và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất và tăng thu ngân sách Nhà nước cho địa phương.

Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Nafoods Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả, nông sản trên địa bàn tỉnh.

