Hà Tĩnh tạo điều kiện tối đa để Nafoods Group đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 20/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức hội nghị hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa, các sản phẩm cây ăn quả và nông sản trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan dự hội nghị.
Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung thống nhất hợp tác với mục tiêu phát triển chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ dứa và các sản phẩm cây ăn quả, nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản Hà Tĩnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cây giống, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Nafoods Group đã thông tin về quá trình phát triển, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhấn mạnh, Nafoods Group nhận thấy tiềm năng lớn trong phát triển cây dứa và các loại cây ăn quả, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương tại Hà Tĩnh.
Tổng Giám đốc Nafoods Group cũng nêu các dự án đề xuất triển khai tại Hà Tĩnh như: phát triển vùng nguyên liệu dứa, xây dựng trung tâm giống công nghệ cao, xây dựng tổ hợp chế biến hiện đại, phát triển hệ sinh thái đồng bộ... Đồng thời cam kết, Nafoods Group sẽ triển khai các dự án với tầm nhìn dài hạn, đầu tư nghiêm túc, bài bản, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của người dân và địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp. Việc hợp tác với Nafoods Group kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác với Nafoods Group sớm được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực; đồng thời mong muốn Nafoods Group cũng thực hiện đúng các cam kết về triển khai dự án trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Nafoods Group trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nông sản. Với hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới thị trường rộng lớn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất theo chuỗi, Nafoods Group có nhiều điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng địa phương trong việc thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để Nafoods Group hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sớm mang lại hiệu quả cho cả địa phương và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất và tăng thu ngân sách Nhà nước cho địa phương.
Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Nafoods Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả, nông sản trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung hợp tác chủ yếu gồm:
1. Phát triển vùng nguyên liệu dứa
a) Phát triển vùng nguyên liệu dứa tập trung khoảng 3.000 ha - 5.000 ha đến năm 2035 theo chuỗi giá trị Nafoods, đạt tiêu chuẩn phục vụ chế biến và xuất khẩu, trong đó xây dựng vùng lõi thâm canh tối thiểu 500 ha - 1.000 ha làm mô hình mẫu và trung tâm chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân trong vùng nguyên liệu.
b) Trước mắt, phối hợp triển khai vùng nguyên liệu phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch và nhu cầu thực tế của địa phương; ưu tiên các vùng đất đồi có tiềm năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
c) Tổ chức liên kết sản xuất với hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định và lợi ích hài hòa cho người nông dân.
2. Xây dựng Trung tâm giống công nghệ cao
a) Nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn quỹ gen và sản xuất giống công nghệ cao với quy mô dự kiến khoảng 20 ha.
b) Nghiên cứu, sản xuất giống dứa MD2 nuôi cấy mô; giống cây ăn quả có múi (bưởi Phúc Trạch, cam bù, cam chanh, quýt khốp); giống cây lâm nghiệp; cây dược liệu và cây ăn quả đặc sản khác phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Tĩnh.
3. Xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến
a) Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả, cây dược liệu, rau màu, nông sản khác và phụ phẩm tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
b) Gắn sản xuất với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế tuần hoàn; tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối.
4. Phát triển chuỗi liên kết
a) Tổ chức liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân theo hợp đồng bao tiêu; xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững.
c) Ưu tiên phát triển vùng bãi bồi ven sông để trồng rau, củ, quả chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
5. Các nội dung hợp tác bổ trợ
a) Nghiên cứu đầu tư nhà ở xã hội, khu chuyên gia, cán bộ công nhân viên phục vụ lực lượng lao động tại các dự án.
b) Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái, tâm linh và trải nghiệm gắn với vùng nguyên liệu nông nghiệp.
c) Nghiên cứu thành lập cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong chuỗi nông nghiệp; phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đào tạo lao động kỹ thuật.