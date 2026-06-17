Haaland giúp Na Uy đại thắng ở World Cup 2026

Haaland đã chơi tốt với cú đúp trước Iraq.

Ngay từ những phút đầu tiên, Na Uy với chất lượng đội hình vượt trội đã nhanh chóng chiếm thế chủ động. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện Bắc Âu đã có bàn mở tỷ số và người điền tên lên bảng điện tử không ai khác ngoài Haaland.

Phút 29, từ đường chuyền vào của Wolfe bên cánh trái, Haaland băng cắt dứt điểm cận thành tung lưới Iraq. Dù vậy, đúng 10 phút sau, Iraq bất ngờ gỡ hòa khi Aymen Hussein bật cao đánh đầu lạnh lùng trong vòng cấm. Đáng tiếc, niềm vui của đội tuyển Tây Á chẳng kéo dài được bao lâu, bởi phút 43, pha xử lý cực kỳ tai hại của thủ thành Jalal Hassan đã biếu cho Haaland bàn thắng.

Thay vì chủ động lao lên phá bóng từ đường chuyền về của đồng đội, Hassan lững thững chờ bóng đến bất chấp Haaland đang lao vào áp sát mạnh mẽ. Cuối cùng, cú phá bóng của Jalal Hassan đập trúng chân Haaland bay vào lưới.

Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Na Uy.

Sang hiệp 2, Na Uy vẫn là đội trội hơn về thế trận. Phút 77, Odegaard đá phạt góc bên cánh phải và Ostigard âm thầm băng vào vòng 5m50 bật cao đánh đầu như chỗ không người nâng tỷ số lên 3-1 cho Na Uy. Đến phút 90+7, Aymen Hussein vô tình đốt lưới nhà giúp Na Uy khép lại chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Dù thắng trận, Na Uy chắc chắn không thể an tâm bởi hàng thủ của họ thực tế đã chơi rất tệ. Nếu còn tiếp tục chơi kiểu này, đoàn quân của HLV Stale Solbakken sẽ rất khó tiến sâu ngay cả khi Haaland đang khai hỏa tốt trên hàng công.

Ở lượt trận thứ hai tại World Cup 2026, Na Uy sẽ chạm trán Senegal vào ngày 23/6, còn Iraq đụng độ Pháp.