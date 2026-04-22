Hộ kinh doanh nói gì trước đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế?

Phản ứng nhanh trước áp lực thị trường

Chiều 21/4/2026, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế quan trọng, bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh, dự kiến là 1 tỷ đồng/năm (tức gấp đôi so với mức hiện tại) theo phương án của Bộ Tài chính.

Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền các chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, tại kỳ họp tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi - Luật số 109/2025/QH15) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (Luật số 149/2025/QH15). Tuy nhiên, tình hình thực tiễn phát sinh trong thời gian qua khiến quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế trên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh đến nay không còn phù hợp.

Chính vì vậy, Chính phủ đã rất khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án để báo cáo với Quốc hội, cũng như xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép đề xuất điều chỉnh ngay tại Kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang diễn ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, khi ngưỡng chịu thuế phù hợp cho hộ kinh doanh, Chính phủ sẽ có những tiêu chí, nguyên tắc để quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế. Hiện các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định để hướng dẫn thi hành luật mới và sẽ trình Chính phủ ban hành để bảo đảm hiệu lực kịp thời ngay sau khi luật sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tổ về các dự án luật tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đánh giá về đề xuất này, ông Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, đây là phản ứng nhanh, linh hoạt của Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ trước bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

“Trong các buổi tiếp xúc cử tri trước đây, nhiều cử tri là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Tĩnh đã kiến nghị nội dung này. Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đa số đại biểu đều đồng thuận với việc điều chỉnh chính sách thuế theo hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế này. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc kích thích đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội” - ông Trần Đình Gia nhận định.

Hộ kinh doanh kỳ vọng chính sách sớm được ban hành

Hà Tĩnh hiện có hơn 55.000 hộ kinh doanh đang hoạt động và đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiển (trú phường Thành Sen) là một trong những hộ kinh doanh tạp hóa, đồ gia dụng đã chuyển sang kê khai thuế theo quy định, với doanh thu hiện trên 500 triệu đồng/năm. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình ông đang thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

“Thời gian qua, giá hàng hóa tăng, nguồn cung nhiều lúc thiếu ổn định, trong khi sức mua của người dân giảm, kinh doanh vì thế gặp không ít khó khăn. Nếu ngưỡng chịu thuế được nâng lên 1 tỷ đồng/năm, những hộ như chúng tôi sẽ giảm được áp lực thuế, có thêm điều kiện để xoay vòng vốn, tính toán mở rộng kinh doanh” - ông Hiển kỳ vọng.

Không riêng ông Hiển, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cũng kỳ vọng chính sách mới sẽ sớm được ban hành. Anh Đặng Ngọc Anh Tuấn (chủ quán cà phê trên đường Trường Chinh) chia sẻ: "Chi phí vận hành quán đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, từ nguyên liệu đến tiền điện, nước và nhân công. Tuy vậy, doanh thu của quán thì lại không tăng tương ứng, thậm chí có thời điểm giảm so với trước. Chúng tôi kỳ vọng chính sách nâng ngưỡng nộp thuế cho hộ kinh doanh sớm được ban hành nhằm phù hợp với tình hình hiện nay."

Nhiều hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh kỳ vọng chính sách nâng mức nộp thuế sớm được ban hành.

Theo số liệu từ Thuế tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến 20/4/2026, toàn tỉnh có 5.728 hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai thuế, đóng góp hơn 26,8 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế tỉnh Hà Tĩnh) nêu quan điểm: “Việc nâng ngưỡng chịu thuế đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng hộ kinh doanh. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, thị trường biến động, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế là phù hợp. Nếu được ban hành, đây sẽ là chính sách phù hợp thực tiễn, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả hơn. Về lâu dài, chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo động lực để các hộ kinh doanh phát triển quy mô, từng bước chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, qua đó đóng góp bền vững hơn cho nền kinh tế”.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh phường Thành Sen kê khai nộp thuế quý I/2026. Ảnh: Phan Trâm.

Có thể thấy, đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế dự kiến lên 1 tỷ đồng/năm không chỉ là một điều chỉnh trong chính sách thuế, mà còn mang ý nghĩa như một giải pháp hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Khi áp lực chi phí gia tăng và sức mua chưa phục hồi mạnh, việc “nới” nghĩa vụ thuế cho nhóm hộ kinh doanh được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa: từ duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất – kinh doanh đến kích thích tiêu dùng và tăng trưởng.

Dù đang trong giai đoạn chờ Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn cụ thể, nhưng chính sách này đang được kỳ vọng sẽ sớm được ban hành và đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả hỗ trợ nền kinh tế.