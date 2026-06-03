Kích hoạt phương án, huy động tổng lực ứng phó với nguy cơ cháy rừng

Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Những ngày nắng nóng gay gắt, 5 cán bộ và 6 hộ nhận khoán thuộc Tổ bảo vệ rừng (BVR) Sông Rác, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Hà Tĩnh liên tục bám địa bàn 24/24 giờ, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao như các tiểu khu 350, 355, 357... Trên 2 chòi canh lửa, từ sáng đến tối luôn có người trực quan sát. Công tác tuần tra được tổ chức luân phiên theo từng tổ từ 2 - 3 người, mang theo đầy đủ phương tiện chữa cháy. Tổ BVR Sông Rác cũng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng với 2 máy thổi gió, 2 cưa xăng, dao phát, đèn pin, can nước... để ứng phó với tình huống phát lửa.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh và Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh kiểm tra và trao đổi các biện pháp bảo vệ các cánh rừng dễ cháy.

Ông Đặng Xuân Thủy - Tổ BVR Sông Rác, Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: “Đây là thời điểm cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm nên chúng tôi đang triển khai đầy đủ các nội dung trong phương án chữa cháy đã được xây dựng. Theo phân cấp, tổ BVR có nhiệm vụ phát hiện sớm, tổ chức dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng khống chế, đơn vị sẽ báo cáo lãnh đạo ban để huy động thêm lực lượng và phương tiện hỗ trợ”.

Cán bộ Tổ BVR Sông Rác thu dọn thực bì, giảm thiểu nguồn gây cháy.

Trước nguy cơ cháy rừng cao, toàn bộ cán bộ, nhân viên tại 5 tổ BVR của Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh đều nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phát hiện, xử lý kịp thời các điểm cháy ngay khi mới phát sinh trên toàn bộ lâm phần rộng hơn 20.000 ha. Nhờ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nghiên cứu kỹ các phương án, nắm chắc địa bàn, các nhóm phối hợp nhịp nhàng nên tình hình đang trong tầm kiểm soát.

Không chỉ các tổ, đội BVR triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR, những ngày qua, các ban QLRPH Nam Hà Tĩnh, Hương Khê, Hồng Lĩnh và sông Ngàn Phố cũng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng quy mô lớn. Từ lực lượng, phương tiện, công tác chỉ huy đến hậu cần đều được chuẩn bị đầy đủ để kịp thời xử lý các đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Đội BVR Rào Rồng (Ban QLRPH Hương Khê) kiểm tra, chuẩn bị các loại phương tiện chữa cháy.

Ông Nguyễn Thượng Hải - Giám đốc Ban QLRPH Hương Khê cho biết: “Thời tiết khô hanh kéo dài, gió Lào hoạt động mạnh, địa hình phức tạp, trong khi lâm phần rộng 29.713 ha có nhiều khu vực trọng điểm cháy khiến nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu. Trước tình hình đó, chúng tôi đã kích hoạt các phương án phòng, chống cháy và huy động tổng lực với 11 tổ xung kích gồm 53 cán bộ, 20 hộ nhận khoán cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng ứng phó các đám cháy lớn, quyết tâm không để lửa vượt tầm kiểm soát”.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các ban QLRPH trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã xây dựng phương án ứng phó với các tình huống cháy rừng đặc biệt nguy hiểm, khi ngọn lửa bốc cao từ 3 - 5m, đám cháy vượt quá khả năng xử lý của chủ rừng. Để chủ động trong mọi tình huống phức tạp này, các chủ rừng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng, các tổ chức đoàn thể, người dân sống gần rừng sẵn sàng vào cuộc.

Cán bộ Ban QLRPH Hương Khê nhắc nhở người dân hạn chế vào rừng trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Ông Đào Nam Giang - Phó Giám đốc Ban QLRPH Sông Ngàn Phố cho biết: “Chúng tôi chủ động xây dựng phương án ứng phó với mọi cấp độ cháy rừng, từ đơn giản đến phức tạp, kể cả tình huống xấu nhất. Hiện nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các phương án như: mở đường băng cản lửa, khoanh vùng cô lập đám cháy, sử dụng biện pháp đốt trước có kiểm soát và phối hợp với các lực lượng hỗ trợ bên ngoài để ứng phó với cháy lớn, nhằm hạn chế thiệt hại”.

Trong điều kiện nắng nóng gay gắt còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của các chủ rừng thì lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng và người dân sinh sống ven rừng cũng đang nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, nhân viên Ban QLRPH sông Ngàn Phố phát dọn, thu gom thực bì dưới tán rừng thông.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và vật chất hậu cần để tham gia chữa cháy rừng hiệu quả, bảo đảm an toàn. Các đơn vị cũng đang khắc phục mọi khó khăn, phối hợp tuần tra BVR gắn với tuần tra biên giới, kiểm soát địa bàn, lập các chốt kiểm soát tại cửa rừng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực chữa cháy”.

Ông Hoàng Quốc Huấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thì nguy cơ cháy rừng ở Hà Tĩnh đang rất cao, có nhiều ngày ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo sở, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ BVR trước nắng nóng và sẵn sàng ứng phó nếu không may xảy ra cháy. Cùng với đó, chúng tôi đang chỉ đạo các chủ rừng, nhất là 4 ban QLRPH trên địa bàn triển khai nghiêm túc các biện pháp ứng phó với cháy rừng và phát huy tinh thần “4 tại chỗ” khi có cháy”.