Thí sinh Hà Tĩnh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên

Mặc dù ngày đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, song nhờ sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của sở, ngành, địa phương và các lực lượng, công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo tiến độ, giúp các buổi thi diễn ra thuận lợi, an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Tĩnh diễn ra an toàn.



Theo ghi nhận từ các hội đồng thi, đề thi cả 3 môn trong ngày đầu đều nhận được những phản hồi tích cực từ phía giáo viên và học sinh.

Ở môn Toán, nhiều ý kiến cho rằng đề có cấu trúc chặt chẽ, tính phân hóa cao và bao quát được các mạch kiến thức cốt lõi của chương trình lớp 9. Đề thi không "đánh đố" mà tập trung kiểm tra tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào các bài toán thực tế (như bài toán chuyển động, bài toán tối ưu thể tích). Đây là đề thi có chất lượng tốt, vừa đảm bảo tính xét tuyển phổ thông, vừa đủ sức chọn lọc những học sinh có năng lực tư duy toán học tốt cho các trường THPT công lập. Dự kiến, phổ điểm môn Toán năm nay sẽ dao động ổn định từ 7 - 8 điểm.

Nhiều thí sinh bày tỏ niềm vui sau bài thi môn Ngữ văn – môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.

Môn Tiếng Anh, với thời gian 60 phút cho 40 câu hỏi (trong đó có 35 câu trắc nghiệm), các thí sinh hoàn thành bài thi với tâm lý khá thoải mái. Dù có một số câu hỏi mang tính phân hóa theo chương trình mới, nhưng nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng và được thầy cô hướng dẫn chu đáo, các em không bị “choáng ngợp”. Nhiều sĩ tử tự tin bản thân dễ dàng đạt điểm khá trở lên.

Ở môn Ngữ văn, đề thi được đánh giá hay, sát thực tiễn và phù hợp với năng lực tư duy của thí sinh. Đề có hệ thống câu hỏi rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa cao với đầy đủ các cấp độ tư duy, nhận thức. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội về lòng tốt và việc trao gửi lòng tốt trong cuộc sống là một vấn đề mang tính giáo dục nhân văn sâu sắc, khơi gợi những suy nghĩ tích cực trong nhận thức, giúp các sĩ tử thể hiện rõ nét quan điểm của mình.

﻿﻿ Đề thi Ngữ văn được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá hay, sát với thực tiễn.

Góp phần làm nên thành công của ngày thi đầu tiên còn là những hình ảnh xúc động phía ngoài phòng thi. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, hàng nghìn phụ huynh vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn đứng chờ con. Những ánh mắt thấp thỏm, lo âu xen lẫn niềm tin yêu, kỳ vọng là minh chứng cho tình yêu thương và sự đồng hành vô điều kiện của cha mẹ cùng con trong kỳ "vượt vũ môn".

Bên cạnh đó, tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, điện lực, y tế… tại các điểm thi đã góp phần tiếp thêm động lực cho thí sinh, giúp các em giữ tâm lý vững vàng, thoải mái, đồng thời mang lại sự an tâm cho phụ huynh.

Sự đồng hành của phụ huynh giúp các sĩ tử tự tin chinh phục các môn thi.

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh không ghi nhận sự cố bất thường nào, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Công tác vận chuyển, bảo quản và sao in đề thi được bảo mật tuyệt đối. Trong ngày thi đầu tiên, tại 39 hội đồng thi chỉ ghi nhận một số ít thí sinh vắng mặt không có lý do; công tác niêm phong đề thi thừa được các hội đồng thực hiện theo quy định.