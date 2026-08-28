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Xã hội

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.

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Tags:

#dữ liệu cá nhân #hành vi trái phép #xử phạt #pháp luật #Việt Nam

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