[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Hình thành những xóm trọ tại vùng sôi động nhất Hà Tĩnh 12/09/2026 15:43 Tại những khu dân cư gần các dự án công nghiệp phía Nam Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà trọ, hình thành những “xóm trọ” đông đúc, góp phần tạo nên diện mạo mới trong đời sống.

Trao điểm tựa, nối dài những ước mơ cho sinh viên Hà Tĩnh 12/09/2026 15:26 Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để bước vào giảng đường, nhiều sinh viên quê Hà Tĩnh đang được tiếp sức từ những điểm tựa yêu thương, giúp các em vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ.

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% 12/09/2026 14:00 Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...

Hà Tĩnh: Trẻ nhập viện do RSV gia tăng, cần lưu ý điều gì? 12/09/2026 08:10 Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.

Gần 10 năm không thu học phí, lớp học ở Đan Hải đã đón hơn 1.000 học sinh 12/09/2026 06:00 Gần thập kỷ qua, lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại thôn Tiên Tiến xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ tạo cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng cho nhiều thế hệ học sinh địa phương.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027 11/09/2026 17:18 Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.

NXB Giáo dục nêu ba lý do khiến sách giáo khoa khan hiếm 'chưa từng có' 11/09/2026 17:06 Nhiều trường lo sáp nhập, không đặt hàng sớm, tâm lý chờ sách giáo khoa miễn phí của phụ huynh gây ra tình trạng khan hiếm chưa từng có, theo Nhà xuất bản Giáo dục.

2 học sinh phát hiện rùa quý hiếm nặng 9kg trong lúc đi câu cá 11/09/2026 16:16 Trong lúc đi câu cá tại khu vực đê sông Rào Cái, 2 học sinh ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 1 cá thể rùa quý hiếm.

Ngành nghề nào đang “khát” lao động ở Hà Tĩnh? 11/09/2026 15:00 Thị trường lao động Hà Tĩnh đang mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm. Trong đó, nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng rất cao.

Bữa ăn bán trú tại Hà Tĩnh: Kiểm soát bằng trách nhiệm, không dừng ở thực hiện đúng quy trình 11/09/2026 14:30 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn...

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng chất lượng quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 11/09/2026 13:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.

Qua khám sàng lọc, phát hiện nhiều người rối loạn sức khỏe tâm thần 11/09/2026 12:00 Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.

Tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Rớt 11/09/2026 11:28 Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).

Nhà xuất bản Giáo Dục đề nghị các trường rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa 11/09/2026 10:33 Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.

Nam sinh 19 tuổi chết não trao sự sống cho nhiều người 11/09/2026 09:03 Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo 11/09/2026 08:00 Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.

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Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh 11/09/2026 05:05 Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.

Vụ kẹp tiền để được xạ trị sớm: Bệnh viện E đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan 10/09/2026 16:35 Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.

Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh sao chép cho con học có vi phạm bản quyền? 10/09/2026 09:29 Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu 10/09/2026 05:15 Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phòng khám tư 10/09/2026 05:00 Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hà Tĩnh góp ý nhiều nội dung quan trọng vào chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam 09/09/2026 17:24 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.

Match Day bác sĩ nội trú: Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành hot 09/09/2026 15:29 Theo thứ hạng, mỗi bác sĩ trẻ có khoảng 30 giây để lựa chọn chuyên ngành tại Match Day 2026. Sản phụ khoa tiếp tục là lựa chọn được nhiều thí sinh có thứ hạng cao ưu tiên.

Nhặt ve chai phát hiện túi vàng, cụ bà nhờ công an trả người mất 09/09/2026 15:15 Trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi phát hiện bao giấy chứa 15 chiếc nhẫn cùng nhiều dây chuyền vàng do người dân bỏ nhầm vào thùng rác.

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt 09/09/2026 08:18 Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Sức hút của bác sĩ nội trú 09/09/2026 07:55 37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.

Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin cho hộ nghèo ở Đồng Lộc 09/09/2026 06:01 Với những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi an cư mà còn giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tình mẫu tử sau song sắt - Động lực hoàn lương 09/09/2026 06:00 Sau song sắt Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, có những người mẹ vẫn đang từng ngày trả giá cho những lỗi lầm. Nhưng chính tình mẫu tử là điểm tựa để họ nuôi hy vọng làm lại cuộc đời.