Kane lập cú đúp, tuyển Anh chiến thắng Croatia ngày ra quân

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới Croatia. (Ảnh: FIFA).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 12, tuyển Anh được hưởng quả phạt đền sau tình huống Noni Madueke bị Luka Modric phạm lỗi trong vòng cấm.

Kane thực hiện không thành công ở lần đá đầu tiên khi bị thủ môn Dominik Livakovic cản phá, nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại do thủ thành Croatia rời vạch vôi quá sớm. Ở lần đá thứ hai, đội trưởng tuyển Anh không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu.

Croatia nhanh chóng đáp trả bằng lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật. Phút 36, Petar Sucic nhả bóng thuận lợi để Martin Baturina tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, lợi thế một lần nữa thuộc về tuyển Anh ở phút 42. Từ quả phạt góc của Declan Rice, Kane bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này giúp chân sút của Bayern Munich cân bằng kỷ lục 10 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Gary Lineker, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn từ chấm phạt đền nhất lịch sử World Cup (5 bàn, không tính loạt luân lưu).

Dẫu vậy, Croatia tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 ở phút 45+5. Tiền đạo Petar Musa, đang thi đấu cho câu lạc bộ Dallas tại MLS, dứt điểm một chạm chuẩn xác sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Ivan Perisic và Mario Pasalic.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp 2. Phút 47, Jude Bellingham đi bóng từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Livakovic, đưa Anh vượt lên dẫn 3-2.

Jude Bellingham nâng tỷ số lên 3-2 cho tuyển Anh. (Ảnh: FIFA)

Bàn thắng của tiền vệ mang áo số 10 mở ra giai đoạn thi đấu áp đảo của "Tam sư". Đội bóng của huấn luyện viên Tuchel liên tục gia tăng sức ép, buộc Livakovic phải thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc để giữ hy vọng cho Croatia.

Nỗ lực của đội tuyển Anh được đền đáp ở phút 85. Từ pha xử lý khéo léo của Bukayo Saka sau khi vào sân từ ghế dự bị, Marcus Rashford dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện xứ sở sương mù.

Harry Kane được FIFA trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" sau màn trình diễn nổi bật với cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng của tuyển Anh trong ngày ra quân World Cup 2026.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận, các cầu thủ Anh đã chơi dưới sức trong hiệp 1 nhưng thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ. Nhà cầm quân người Đức đánh giá cao thái độ của toàn đội, đặc biệt là tinh thần thi đấu và cường độ pressing trong hiệp 2.

Trong khi đó, Kane cho biết bài phát biểu của huấn luyện viên Tuchel trong giờ nghỉ đã tạo động lực để tuyển Anh thi đấu bùng nổ hơn sau khi bị Croatia hai lần gỡ hòa. Tiền đạo 32 tuổi nhấn mạnh cường độ chơi bóng chính là điểm mạnh mà tuyển Anh cần duy trì trong phần còn lại của giải đấu.

Jude Bellingham cũng đánh giá: "Hiệp 2 là hình ảnh tiêu biểu nhất của tuyển Anh, khi toàn đội duy trì được nhịp độ thi đấu cao, kiểm soát thế trận và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra".

Về phía Croatia, tiền vệ Petar Sucic cho rằng, đội bóng của anh đã hai lần kiên cường gỡ hòa, nhưng những bàn thua từ các tình huống cố định khiến đại diện Balkan phải trả giá. Anh khẳng định, Croatia cần nhanh chóng cải thiện và hướng tới hai trận đấu còn lại của vòng bảng.

Với chiến thắng này, tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng L với 3 điểm, hiệu số +2. Panama và Ghana cùng có 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng, trong khi Croatia tạm xếp cuối bảng.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ hướng tới mục tiêu củng cố ngôi đầu, còn Croatia buộc phải giành kết quả tích cực nếu không muốn sớm rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.