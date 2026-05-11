Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong gần 30 ngày

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong gần 30 ngày làm việc, được chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 20/10 đến 13/11/2026 (khoảng 20 ngày) và đợt 2 từ 25/11 đến 5/12/2026 (khoảng 10 ngày).

Sáng 11/5, tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Với khối lượng lớn nội dung về công tác lập pháp, trong đó, các dự án đều xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 2 theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội; chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong khoảng gần 30 ngày làm việc với 2 đợt họp: Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20/10 đến ngày 13/11/2026), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết; Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25/11 đến ngày 5/12/2026), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cũng theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, về công tác lập pháp, có 2 nội dung chưa có trong Chương trình lập pháp năm 2026 nhưng cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Có 33 dự án luật, 1 dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026

Ngoài ra, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản đề nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 đối với 4 dự án luật, nghị quyết khác. Trường hợp các dự án được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ điều chỉnh dự kiến nội dung Kỳ họp theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.

Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung Kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát Kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị chỉ đạo hoàn thiện tài liệu các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp theo đúng quy định; đồng thời, đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức (nếu cần thiết).

nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-du-kien-dien-ra-trong-gan-30-ngay-post961418.html

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp Quốc hội #chất vấn và trả lời chất vấn #Kỳ họp thứ 2

Chủ đề Họp Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
KPI - áp lực hay động lực?

KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!