Mirabo Global và đối tác Nhật Bản khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư liên quan đến một số lĩnh vực về chế biến thủy hải sản, phát triển công nghiệp kỹ thuật cao tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh)
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 17/6, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã có buổi khảo sát một số dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng và Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.
Đoàn đã đến khảo sát tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Vinh. Đây là khu công nghiệp có tổng diện tích trên 200ha được quy hoạch và xây dựng đồng bộ về hạ tầng. Đến nay, KCN đã có 4 dự án đăng ký vào đầu tư, trong đó 2 dự án đã đi vào sản xuất.
Ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirabo Global cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi với đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp liên quan đến một số nội dung về hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư và định hướng thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
Tiếp đó, đoàn đã đến khảo sát tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh. Theo báo cáo, công ty có quy mô trên 37.000m2, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ. Các sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đi một số nước trong đó có thị trường Nhật Bản.
Tại buổi khảo sát, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh một số nội dung liên quan đến chế biến sâu các sản phẩm thủy hải sản; ứng dụng công nghệ cấp đông nhanh, kho lạnh; chuyển đổi số, tự động hóa trong chế biến thủy hải sản.
Làm việc với Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã trao đổi, định hướng một số nội dung mà hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh.
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