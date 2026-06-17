Mirabo Global và đối tác Nhật Bản khảo sát cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản mong muốn được hợp tác với Hà Tĩnh trong phát triển chế biến chuyên sâu về thủy hải sản và xây dựng hệ thống y tế thông minh.
Sáng 17/6, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản do ông Hoàng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirabo Global làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản và y tế trên địa bàn Hà Tĩnh.
Làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đoàn khảo sát đã được nghe báo cáo về hiện trạng sản xuất thủy sản; công tác bảo quản sau thu hoạch, hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, nhu cầu đầu tư kho lạnh và logistics thủy sản; các vùng nuôi tập trung, đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao.
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 7.360 ha, trong đó, nuôi mặn lợ 2.792 ha và nuôi nước ngọt 4.568 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 17.765 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 826 tỷ đồng.
Hai bên đã trao đổi về một số định hướng có thể hợp tác trong thời gian tới như: ứng dụng công nghệ cấp đông nhanh, kho lạnh và chuỗi logistics lạnh.
Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về bảo quản, cấp đông và chế biến thủy sản sau thu hoạch; nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tuần hoàn; sản xuất giống thủy sản chất lượng cao; chế biến sâu sản phẩm tôm, nhuyễn thể và thủy sản đặc sản; chuyển đổi số, tự động hóa trong quản lý và sản xuất thủy sản.
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Đây là bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng.
Thời gian qua, bệnh viện đã không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Bệnh viện đang hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở y tế về phục hồi chức năng hàng đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, tại buổi khảo sát, 2 bên đã trao đổi một số định hướng có thể hợp tác trong thời gian tới như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh; cung cấp các công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả vật lý trị liệu.
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