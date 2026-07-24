Ngư dân Hà Tĩnh trúng mùa ghẹ, tôm tít, thu tiền triệu mỗi ngày

Hà Tĩnh đang kiện toàn, thành lập các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao ý thức của ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Do nhiều nguyên nhân, vụ sản xuất dứa liên kết với doanh nghiệp tại xã Cẩm Lạc chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, Sở NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo doanh nghiệp, địa phương và người dân cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.
Thời gian qua, Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.
Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.