Nhân lên sức mạnh cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tiếng loa tuyên truyền vang vọng trên các tuyến đường qua các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây nhằm phát đi những thông tin hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Theo sau là đoàn người diễu hành với băng rôn, khẩu hiệu và cờ Tổ quốc rực đỏ. Tất cả cùng lan tỏa thông điệp: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Em Phan Nhật Vĩnh Lâm - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Cao Thắng tham gia mít tinh, diễu hành phòng, chống ma túy năm 2026.

Hòa trong đoàn người diễu hành, em Phan Nhật Vĩnh Lâm - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Cao Thắng chia sẻ: "Tham gia hoạt động mít tinh, diễu hành, em được nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để kịp thời tránh xa hiểm họa. Không chỉ được tiếp nhận thông tin tuyên truyền, em sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Chúng em mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, vận động mọi người chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy".

Đông đảo các lực lượng tham gia mít tinh tuyên truyền, diễu hành phòng, chống ma túy ở xã Sơn Kim 1.

Ngoài ĐVTN, lễ mít tinh, diễu hành còn thu hút sự tham gia của các lực lượng hải quan, công an, biên phòng, cảnh sát biển, các tổ chức đoàn thể và người dân xã Sơn Kim 1. Sự tham gia hưởng ứng của đông đảo lực lượng đã lan tỏa thông điệp mạnh mẽ rằng công tác phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội để xây dựng một cộng đồng an toàn, lành mạnh và không có ma túy.

Với 36 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng nhiều đường mòn lối mở, xã Sơn Kim 1 lâu nay vẫn là địa bàn tiềm ẩn tội phạm về ma túy. Vì vậy, địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Chi cục Hải quan khu vực XI phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân xã Sơn Kim 1.

Ông Lương Sỹ Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư. Từ chỗ chỉ là đối tượng được tuyên truyền, nhiều người dân đã trở thành những cộng tác viên tích cực, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, tố giác tội phạm”.

Tăng cường đấu tranh

Nếu công tác tuyên truyền góp phần tạo nên “lá chắn” từ cơ sở thì các lực lượng chức năng chính là nòng cốt trên tuyến đầu đấu tranh với tội phạm ma túy. Với vai trò quản lý hải quan tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Chi cục Hải quan khu vực XI luôn xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn ma túy qua biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cửa ngõ giao thương với nước bạn Lào luôn tiềm ẩn nguy cơ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông Nguyễn Đình Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI cho biết: “Tuyến biên giới Hà Tĩnh - Nghệ An là cửa ngõ giao thương quan trọng với lưu lượng lớn người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi ngày. Đây vừa là động lực phát triển kinh tế, vừa tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước thực tế đó, lực lượng hải quan luôn tăng cường kiểm soát, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa”.

Từ ngày 15/10/2025 đến 14/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển phát hiện, đấu tranh thành công 13 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới; thu giữ hơn 18,4 kg ma túy các loại.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và phát huy sức mạnh toàn xã hội trong phòng, chống ma túy.

Ông Thái Văn Hà - Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XI) cho biết: “Các đối tượng hiện nay thường cất giấu ma túy trong hành lý cá nhân, hàng hóa ký gửi hoặc ngụy trang dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo, trà, sữa và nhiều loại hàng hóa thông thường khác. Các đường dây hoạt động ngày càng khép kín, sử dụng mạng xã hội để liên lạc và liên tục thay đổi phương thức giao nhận nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách với chính quyền cơ sở và người dân địa phương trở thành yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy”.

Cuộc chiến chống ma túy cần sự chung tay của toàn xã hội.

Cuộc chiến chống ma túy không chỉ diễn ra tại cửa khẩu, trên các tuyến biên giới hay trong những chuyên án lớn mà còn hiện hữu trong sự cảnh giác của mỗi người dân và trách nhiệm của mỗi gia đình đối với con em mình. Khi sức mạnh cộng đồng được phát huy, mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống ma túy, cuộc chiến ấy mới có thể giành được những thắng lợi bền vững.