Niềm vui từ mô hình liên kết ở miền biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; vận động người dân giao nộp hàng nghìn công cụ săn bắt, bẫy động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp.
Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Chiều 1/3, Chủ tich UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất các đề xuất triển khai vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sâu và khẳng định Hà Tĩnh xác định Công ty Cổ phần Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.