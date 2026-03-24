Niềm vui từ mô hình liên kết ở miền biên giới

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, lần đầu tiên nông dân xã biên giới Hương Xuân (Hà Tĩnh) trồng dưa chuột liên kết. Sau 45 ngày, mô hình bước vào thu hoạch, cho thấy hiệu quả về năng suất và thu nhập.

Đầu năm 2026, Tổ hợp tác trồng dưa chuột thôn Vĩnh Giang, xã Hương Xuân triển khai mô hình sản xuất liên kết trên diện tích gần 2 ha, với 10 hộ dân tham gia.
Mô hình được tổ chức theo hình thức sản xuất chung, đồng nhất về giống (giống dưa Tài Lộc), thời vụ và chăm sóc, thay cho cách làm riêng lẻ trước đây.

Mô hình được tổ chức theo hình thức sản xuất chung, đồng nhất về giống (giống dưa Tài Lộc), thời vụ và chăm sóc, thay cho cách làm riêng lẻ trước đây.

Triển khai mô hình, doanh nghiệp và hợp tác xã hỗ trợ giống, cho vay vốn (khoảng 200 triệu đồng) để đầu tư bạt phủ, phân bón, giàn lưới… đồng thời cam kết bao tiêu sản phẩm.
Đến nay, cây dưa sinh trưởng tốt nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật chung, từ chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh.

Đến nay, cây dưa sinh trưởng tốt nhờ tuân thủ quy trình kỹ thuật chung, từ chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh.

Anh Cao Minh Nhật – HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng cho biết: &quot;HTX đã phối hợp với địa phương tổ chức tham quan, tập huấn kỹ thuật. Người dân tham gia mô hình đã nắm vững quy trình. Hiện nay, dưa đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 60 tấn/ha. HTX đang tiếp tục kết nối thị trường để đảm bảo đầu ra&quot;.

Anh Cao Minh Nhật – HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng cho biết: "HTX đã phối hợp với địa phương tổ chức tham quan, tập huấn kỹ thuật. Người dân tham gia mô hình đã nắm vững quy trình. Hiện nay, dưa đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 60 tấn/ha. HTX đang tiếp tục kết nối thị trường để đảm bảo đầu ra".

Sau khoảng 45 ngày xuống giống, vào thời điểm này, dưa bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. Cây dưa được đánh giá cho năng suất vượt trội, phù hợp thổ nhưỡng tại địa phương.
Ông Đặng Văn Khanh (thôn Vĩnh Giang, xã Hương Xuân) - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng dưa chuột thôn Vĩnh Giang cho biết: “Đây là lần đầu tiên người dân thôn Vĩnh Giang sản xuất theo hình thức liên kết, được hỗ trợ từ giống, kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm”.
Trong đợt này, dưa được thu mua với giá khoảng 4.000 đồng/kg và có thể thay đổi theo giá thị trường.

Trong đợt này, dưa được thu mua với giá khoảng 4.000 đồng/kg và có thể thay đổi theo giá thị trường.

Mỗi ngày, sản lượng thu hoạch tại đây đạt khoảng 3,5 tấn.
Với năng suất ước đạt khoảng 60 tấn/ha/vụ, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả, mở ra hướng sản xuất liên kết bền vững tại địa phương.

Với năng suất ước đạt khoảng 60 tấn/ha/vụ, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả, mở ra hướng sản xuất liên kết bền vững tại địa phương.

Sản phẩm khi thu hoạch được tập kết tại ruộng. Sau đó, HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Hương Đô) sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, kết nối tiêu thụ.
Quy trình thu mua được thực hiện minh bạch, tạo niềm tin cho người dân.
Ước tính, sau khi trừ chi phí, mỗi hộ tham gia tổ hợp tác có thể thu về khoảng 6 triệu đồng trong vụ đầu tiên (lãi ròng), cao hơn nhiều lần so với các cây trồng bản địa. Từ các vụ tiếp theo, lợi nhuận có thể cao hơn nhờ tiết kiệm được chi phí đầu tư giàn lưới.
Đặc biệt, trên diện tích gần 2ha, mô hình sản xuất dưa chuột còn tạo ra khoảng 300 ngày công lao động cho bà con với mức thu nhập 300 nghìn đồng/ngày. Dự kiến, vụ thu hoạch dưa chuột sẽ rải đều, kéo dài từ 45 – 60 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.