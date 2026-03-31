"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

(Baohatinh.vn) - Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Anh Bảo cho biết: “Giai đoạn này, gia đình ưu tiên việc phục hồi bộ rễ, kết hợp tỉa cành để tán cây thông thoáng, giúp ánh sáng xuyên thấu nuôi dưỡng lớp quả non vừa đậu. Đây là khâu then chốt quyết định sức bền của cây cho cả vụ. Hy vọng, với sự đầu tư bài bản và thời tiết thuận lợi, vườn cam sẽ tiếp tục đạt năng suất cao, khẳng định vị thế cây làm giàu bền vững cho gia đình”.
Tại "thủ phủ" cam Khe Mây (xã Hương Đô), bà con nông dân cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để chăm cây. Theo bà con, việc cắt bỏ những quả già còn sót lại trên cây là cách để hạn chế các loại nấm bệnh, nhện đỏ trú ngụ, gây hại trực tiếp lên lớp quả non vừa đậu.
Theo số liệu thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT), toàn tỉnh hiện có hơn 7.400 ha cam. Trong đó, diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch đạt khoảng 6.100 ha, tập trung chủ yếu tại các vùng trọng điểm như: Vũ Quang, Hương Khê, Kim Hoa, Mai Hoa...
Nhằm giúp người dân có vụ cam mới bội thu, ngành chuyên môn các địa phương đã hướng dẫn bà con thực hiện các quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh.
Khi màn đêm còn bao trùm vạn vật, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã bừng tỉnh trong thanh âm náo nhiệt của những chuyến tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, tạo nên khung cảnh lao động hăng say, đầy sức sống.
Sau 50 năm xây dựng và vận hành khai thác, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị UBND xã Đức Thọ tích cực tiếp cận các phương pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ứng dụng phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường, xã có rừng ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tổ chức phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm; vận động người dân giao nộp hàng nghìn công cụ săn bắt, bẫy động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp.
Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Trong bối cảnh hơn 80% tôm giống trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tỉnh, việc kiểm soát chất lượng đang trở thành khâu then chốt, tác động đến hiệu quả của vụ tôm xuân - hè 2026 tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.