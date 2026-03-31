"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chủ động chăm sóc cây đúng thời điểm và quy trình kỹ thuật sẽ giúp bà con có một mùa cam bội thu.

Tại thôn Yên Du (xã Mai Hoa), bà Nguyễn Thị Nguyệt đang tập trung chăm sóc hơn 1,5 ha cam của gia đình. Sau khi hoàn tất vệ sinh vườn, bà tiến hành bón phân và cẩn trọng kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng khu vực để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Theo bà Nguyệt, việc hiểu được "sức khỏe" của cây lúc này là chìa khóa để duy trì sự bền bỉ cho vườn cam qua nhiều năm. Vụ cam năm ngoái, nhờ chăm sóc tốt nên vườn cam của gia đình bà cho thu hoạch hơn 10 tấn quả, mang về nguồn thu hơn 300 triệu đồng.

Năm nay, gia đình bà Nguyệt tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cam theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bởi theo bà, việc áp dụng quy trình này không chỉ giúp cây phát triển khỏe, cho ra những trái cam ngon, an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm nông nghiệp bền vững.

Theo số liệu thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT), toàn tỉnh hiện có hơn 7.400 ha cam. Trong đó, diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch đạt khoảng 6.100 ha, tập trung chủ yếu tại các vùng trọng điểm như: Vũ Quang, Hương Khê, Kim Hoa, Mai Hoa...

Nhằm giúp người dân có vụ cam mới bội thu, ngành chuyên môn các địa phương đã hướng dẫn bà con thực hiện các quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh.