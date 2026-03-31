Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Văn Chung - Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.

Sau khi khép lại vụ thu hoạch, các nhà vườn tại xã Vũ Quang đã bắt tay vào đợt cao điểm chăm sóc cây ăn quả. Đây được xem là giai đoạn "vàng" để cây phục hồi sức sinh trưởng, tạo tiền đề vững chắc cho vụ kế tiếp.
Tại thôn 1 Quang Thọ (xã Vũ Quang), những ngày qua, anh Đoàn Ngọc Bảo đã cùng gia đình tất bật chăm sóc hơn 3 ha cam sau thu hoạch. Từng gốc cam được cắt tỉa gọn để tạo độ thông thoáng; đất vườn được xới xáo tơi xốp, kết hợp bổ sung phân hữu cơ nhằm cải thiện độ phì nhiêu và hệ vi sinh vật cho cây.
Nhờ duy trì quy trình sản xuất an toàn, bền vững nên các diện tích cam của gia đình anh Bảo luôn xanh mướt, cho năng suất cao. Vụ cam vừa rồi, anh thu hoạch được gần 40 tấn quả.
Anh Bảo cho biết: “Giai đoạn này, gia đình ưu tiên việc phục hồi bộ rễ, kết hợp tỉa cành để tán cây thông thoáng, giúp ánh sáng xuyên thấu nuôi dưỡng lớp quả non vừa đậu. Đây là khâu then chốt quyết định sức bền của cây cho cả vụ. Hy vọng, với sự đầu tư bài bản và thời tiết thuận lợi, vườn cam sẽ tiếp tục đạt năng suất cao, khẳng định vị thế cây làm giàu bền vững cho gia đình”.
Tại "thủ phủ" cam Khe Mây (xã Hương Đô), bà con nông dân cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để chăm cây. Theo bà con, việc cắt bỏ những quả già còn sót lại trên cây là cách để hạn chế các loại nấm bệnh, nhện đỏ trú ngụ, gây hại trực tiếp lên lớp quả non vừa đậu.
Việc chủ động chăm sóc cây đúng thời điểm và quy trình kỹ thuật sẽ giúp bà con có một mùa cam bội thu.

Tại thôn Kim Lĩnh (xã Kim Hoa), thời gian này, người dân cũng đang tất bật trên các triền đồi với công việc chăm sóc cam sau thu hoạch. Theo anh Trần Thanh Chương, việc chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu giúp cây nhanh chóng "hồi sức", hạn chế tối đa nguy cơ sâu bệnh.
Tại thôn Yên Du (xã Mai Hoa), bà Nguyễn Thị Nguyệt đang tập trung chăm sóc hơn 1,5 ha cam của gia đình. Sau khi hoàn tất vệ sinh vườn, bà tiến hành bón phân và cẩn trọng kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng khu vực để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Theo bà Nguyệt, việc hiểu được &quot;sức khỏe&quot; của cây lúc này là chìa khóa để duy trì sự bền bỉ cho vườn cam qua nhiều năm. Vụ cam năm ngoái, nhờ chăm sóc tốt nên vườn cam của gia đình bà cho thu hoạch hơn 10 tấn quả, mang về nguồn thu hơn 300 triệu đồng.

Năm nay, gia đình bà Nguyệt tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cam theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bởi theo bà, việc áp dụng quy trình này không chỉ giúp cây phát triển khỏe, cho ra những trái cam ngon, an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm nông nghiệp bền vững.

Từ kinh nghiệm thực tế, người trồng cam ngày càng chủ động hơn trong việc nắm bắt thời điểm, áp dụng kỹ thuật phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững. Đây chính là nền tảng để những mùa cam tiếp theo cho năng suất cao, mang lại sự ấm no bà con nông dân.

Theo số liệu thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT), toàn tỉnh hiện có hơn 7.400 ha cam. Trong đó, diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch đạt khoảng 6.100 ha, tập trung chủ yếu tại các vùng trọng điểm như: Vũ Quang, Hương Khê, Kim Hoa, Mai Hoa...

Nhằm giúp người dân có vụ cam mới bội thu, ngành chuyên môn các địa phương đã hướng dẫn bà con thực hiện các quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh.

Tin liên quan

Tags:

#Chăm sóc cam #Chăm sóc cây cam sau thu hoạch #Cam Hà Tĩnh #Mùa cam Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

