Khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của EC trong đợt thanh tra lần thứ 5

Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các bộ, ngành và địa phương ven biển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thời gian qua; đồng thời thông tin về kết quả làm việc của Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam từ ngày 9/3 đến 19/3.

Đến nay, tổng số tàu cá của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên hệ thống Vnfishbase là 80.333/80.333 tàu (đạt 100%). Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của các địa phương, đã được kiểm soát, giao xã/phường và lực lượng chức năng quản lý vị trí neo đậu.

Tính đến ngày 25/3/2026, có 52.872 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên tham gia hệ thống eCDT. Hầu hết các trạm biên phòng tuyến biển đã thực hiện kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống này.

Từ năm 2024 đến ngày 25/3/2026, số tàu cá bị nước ngoài bắt giữ là 99, trong đó đã xử lý xong 77 tàu, còn 22 tàu đang được xác minh để xử lý theo quy định.

Đối với sản phẩm thủy sản khai thác trong nước, từ ngày 1/1/2026 đến 25/3/2026, đã cấp 2.113 giấy biên nhận thủy sản qua cảng, 274 giấy SC và 83 giấy CC trên hệ thống eCDT tại 51 cảng cá được chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

Bộ NN&MT đã có văn bản gửi các doanh nghiệp nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác, yêu cầu thực hiện khai báo, cập nhật thông tin lô hàng thực tế nhập khẩu về nhà máy (khối lượng, cơ cấu loài) cho cơ quan có thẩm quyền; chỉ đưa vào sản xuất nguyên liệu bảo đảm đúng khối lượng, chủng loài so với thực tế tiếp nhận.

Ngoài ra, tính đến ngày 25/3/2026, đã có 17/22 địa phương ban hành chính sách chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản.

Vừa qua (từ ngày 9 - 19/3/2026), Đoàn Thanh tra EC đã hoàn thành đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU tại Việt Nam. Đoàn đánh giá công tác chống khai thác IUU đạt nhiều kết quả quan trọng, có chuyển biến rõ nét qua các đợt thanh tra; ngành khai thác thủy sản đang đi đúng hướng theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhất là trong ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác.

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ở địa phương trong theo dõi, xử lý tàu cá vi phạm IUU; giám sát, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu; quá trình thực thi pháp luật...

Các đại biểu tham dự điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện có 3.883/3.900 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản, đạt tỷ lệ 99,56%. Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển; không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, 3.900/3.900 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã cài đặt hệ thống eCDT.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển đã giải trình các vấn đề liên quan; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của Đoàn Thanh tra EC.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh, thành ven biển có tàu cá tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU; khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của EC trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Bộ NN&MT tiếp thu ý kiến của Đoàn Thanh tra EC, rà soát tổng thể hệ thống pháp luật về thủy sản, bảo đảm phát triển bền vững, có trách nhiệm. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung nhóm tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m vào diện quản lý chặt chẽ, xem xét bắt buộc lắp đặt thiết bị VMS, kiểm soát chặt đội tàu không đủ điều kiện khai thác; quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu theo đúng quy định của Hiệp định về các biện pháp quốc gia có cảng; khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành, bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

Các cơ quan chức năng tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vi phạm liên quan đến mất kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác, vi phạm vùng biển nước ngoài, kể cả các trường hợp đã khép hồ sơ; xử lý dứt điểm theo quy định, bảo đảm thống nhất số liệu và kịp thời chia sẻ thông tin; tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại vùng biển giáp ranh, cửa sông, cửa biển, bãi ngang, đảo; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá “3 không”, không để phát sinh vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các địa phương ven biển được đối khớp số liệu tàu cá xuất, nhập bến và ra, vào cảng bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác; thành lập tổ công tác, phân công cụ thể cho các lực lượng để tập trung xử lý các khuyến nghị.