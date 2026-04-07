Hà Tĩnh tuân thủ quy định về cấm khai thác thủy sản có thời hạn

(Baohatinh.vn) - Trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định trong phạm vi đường nối 4 điểm tọa độ C9a, C9b, C9c, C9d; thời gian cấm từ ngày 1/3 đến 30/6 hằng năm.
Thực hiện văn bản số 1090/TSKN-BVPTNL ngày 3/4/2026 của Cục Thủy sản và Kiểm ngư về việc tăng cường thực hiện quy định thời gian cấm khai thác thủy sản trong năm, Sở NN&MT Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục triển khai nghiêm các nội dung liên quan.
Theo đó, các địa phương, đơn vị tập trung thông báo, phổ biến rộng rãi danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 32 và khoản 5 Điều 34 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ NN&MT đến các tổ chức, cá nhân, chủ tàu cá trên địa bàn.
Theo Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025: Trên vùng biển Hà Tĩnh, khu vực biển Nghi Xuân thuộc diện cấm khai thác thủy sản có thời hạn, nằm trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ: C9a (18°40'00"N, 105°48'00"E), C9b (18°43'00"N, 105°55'00"E), C9c (18°32'00"N, 106°02'00"E), C9d (18°27'30"N, 105°56'30"E). Thời gian cấm khai thác được áp dụng từ ngày 1/3 đến 30/6 hằng năm.
Sở NN&MT cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; phổ biến đầy đủ các hành vi vi phạm và mức xử phạt theo Điều 7 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Cùng với đó, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển ven bờ, vùng nước nội thủy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản. Đặc biệt là tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hoặc các phương thức hủy diệt để khai thác thủy sản; sử dụng nghề, ngư cụ cấm; khai thác trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; khai thác thủy sản tại khu vực cấm, vùng biển cấm khai thác có thời hạn từ nay đến ngày 30/6/2026.
UBND các xã, phường có tàu cá tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của tàu cá. Đồng thời, khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trong thời gian cấm khai thác có thời hạn để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp. Việc đề xuất phải bảo đảm đúng đối tượng, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ gửi về Sở NN&MT trước ngày 20/4/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
