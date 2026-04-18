Ớt "siêu cay" Habanero bén rễ trên đất Hà Tĩnh

Mô hình trồng ớt Habanero của HTX Nông nghiệp Phú Hà là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Toàn Lưu. Qua bước đầu đánh giá, cây sinh trưởng tốt, cho thấy sự phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, mở ra hướng sản xuất mới.

Thời gian tới, sau khi thu hoạch, địa phương sẽ tổ chức đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật; trên cơ sở đó, định hướng nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị cao, từng bước nâng cao thu nhập và giá trị trên đơn vị diện tích.

Ông Cao Thành Đồng - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu