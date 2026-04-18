Ớt "siêu cay" Habanero bén rễ trên đất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Được biết, HTX Nông nghiệp Phú Hà có 5 thành viên cùng tham gia sản xuất, dưới sự hướng dẫn kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm của Công ty Trí Việt Phát (TP. Hồ Chí Minh) - đơn vị chuyên cung cấp nguyên liệu, gia vị và thực phẩm chế biến chất lượng cao.
Sau 2 tháng xuống giống, đến nay, 100% diện tích ớt Habanero sinh trưởng ổn định; cây cao trung bình 40 - 60 cm, thân cứng, tán bắt đầu phân nhánh mạnh, lá xanh, dày, đã xuất hiện hoa và đậu quả non. Điều này cho thấy giống ớt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.
Công nhân của HTX Nông nghiệp Phú Hà thường xuyên chăm sóc với các kỹ thuật như: làm cỏ, bón phân, phủ bạt giữ ẩm, dựng cọc chống; đồng thời theo dõi sát sâu bệnh để kịp thời xử lý, bảo đảm cây sinh trưởng ổn định.
Mô hình trồng ớt Habanero của HTX Nông nghiệp Phú Hà là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Toàn Lưu. Qua bước đầu đánh giá, cây sinh trưởng tốt, cho thấy sự phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, mở ra hướng sản xuất mới.
Thời gian tới, sau khi thu hoạch, địa phương sẽ tổ chức đánh giá toàn diện về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật; trên cơ sở đó, định hướng nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị cao, từng bước nâng cao thu nhập và giá trị trên đơn vị diện tích.
Ông Cao Thành Đồng - Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu
