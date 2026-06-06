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Chính trị

Phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên và Hà Tĩnh phát triển

Lê Cảnh Nhạc
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(Baohatinh.vn) - 2 hội đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm về tập hợp hội viên và phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên và Hà Tĩnh phát triển.

Sáng 6/6, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và Hội Cán bộ Thái Nguyên tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội; Nguyễn Chí Dũng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ngành trung ương, các thành viên CLB Thầy thuốc, CLB Nhà báo, Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội...

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ban ngành, đoàn thể.

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Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Nhiều năm qua, Hội Cán bộ Thái Nguyên tại Hà Nội và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã tập hợp, gắn kết mật thiết những người con của quê hương Hà Tĩnh và Thái Nguyên. 2 hội đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm về tập hợp hội viên và phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên và Hà Tĩnh phát triển. Đặc biệt, trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2025, gây thiệt hại nặng nề cho Thái Nguyên, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã vận động ủng hộ nhân dân Thái Nguyên 300 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn Hội Cán bộ Thái Nguyên, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, đồng thời đánh giá cao vai trò của 2 hội trong việc chăm lo vun đắp tình đoàn kết gắn bó sâu nặng giữa hai quê hương Thái Nguyên và Hà Tĩnh.

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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Cùng với Hội Cán bộ Thái Nguyên tại Hà Nội, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội là một trong những tổ chức hội đồng hương có truyền thống hoạt động bài bản, hiệu quả và giàu sức lan tỏa. Những kết quả đó là kinh nghiệm quý báu để các tổ chức hội đồng hương, các hội cán bộ của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên tiếp tục học tập và phát huy.

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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng hoa chúc mừng 2 hội. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm đối với quê hương, 2 tổ chức hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa địa phương với cộng đồng những người con xa quê; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tăng cường sự gắn kết và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã đề cập đến những mối lương duyên giữa hai quê hương Hà Tĩnh và Thái Nguyên; đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, là một người con của quê hương Thái Nguyên.

Nhiều người con Hà Tĩnh cũng đã rất thành đạt trên quê hương Thái Nguyên như Anh hùng LLVT Nguyễn Duy Vực 20 năm là Giám đốc Trại giam Phú Sơn, người đã dẫn dắt đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng; doanh nhân Phạm Lê Hùng - là Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên Đại học Y Thái Nguyên, một trong những doanh nhân tiêu biểu đầu tiên của Thái Nguyên.

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Tags:

#Thái Nguyên #Hội đồng hương Hà Tĩnh

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