Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây ở xã biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng các đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây bàng vuông và cây dừa trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên, xã Thạch Khê.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chính quyền xã Thạch Khê và các đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên.

Chào mừng thành công bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 22/3, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Thạch Khê tổ chức trồng cây trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên.

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện chính quyền xã Thạch Khê.

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng lãnh đạo xã Thạch Khê, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đoàn viên xã Thạch Khê đã trồng 500 cây bàng vuông và cây dừa trên trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên.
Bàng vuông và dừa là những loại cây phù hợp với khí hậu ven biển, có khả chống chịu tốt với gió bão.
Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đoàn viên xã Thạch Khê tham gia trồng cây ở trục đường vào Khu du lịch Quỳnh Viên.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, tích cực chăm sóc, bảo vệ cây.
Trồng cây xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn giáo dục thế hệ trẻ xã Thạch Khê về ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Việc trồng cây được hoàn thành ngay trong sáng 22/3.

Thời gian qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tặng 1.500 cây xanh cho các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh để chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan sinh thái.

