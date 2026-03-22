Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây ở xã biển Hà Tĩnh

Tiếp tục tăng cường phối hợp, liên kết giữa các hiệp hội du lịch phía Bắc 20/03/2026 11:36 Năm 2026, Cụm Hiệp hội du lịch phía Bắc tiếp tục tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các hiệp hội để học tập và trao đổi kinh nghiệm; mở rộng mối quan hệ kết nối hợp tác quốc tế.

Cận cảnh quy trình xạ trị ung thư tại cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Với quy trình triển khai bài bản, được kiểm soát nghiêm ngặt qua từng khâu, hoạt động xạ trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang mở thêm cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư ngay tại địa phương.

Người có công Hà Tĩnh nhận truy lĩnh 3 tháng phụ cấp khu vực vào tháng 4/2026 19/03/2026 16:18 Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thường trú tại 41 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh hưởng chế độ trợ cấp khu vực từ ngày 1/1/2026 được truy lĩnh trong tháng 4/2026.

Thêm 5 trường học vùng biên được khởi công tại Hà Tĩnh 19/03/2026 16:13 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh khởi công đồng loạt 5 công trình trường học ở các xã: Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình.

Tiếp tục kêu gọi nguồn lực, giúp người dân ổn định nhà ở sau thiên tai 19/03/2026 14:41 Phát huy kết quả đạt được của chương trình hỗ trợ nhà ở sau thiên tai, Hà Tĩnh đang tiếp tục huy động nguồn lực, giúp các hộ khó khăn sớm ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 19/03/2026 11:15 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.

Hành trình gieo mầm từ những ngày đứng lớp đầu tiên 19/03/2026 08:43 Kỳ thực tập được xem là bước chuyển quan trọng, giúp sinh viên Hà Tĩnh làm quen với môi trường sư phạm thực tế, trở thành những nhà giáo tự tin bản lĩnh trong tương lai.

Cấp tập thi công, sớm đưa 2 trường học vùng biên đã khởi công về đích trước hạn 19/03/2026 06:00 Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 19/03/2026 05:45 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.

Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chi hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ tiền xăng xe cho công nhân 19/03/2026 05:30 Trước biến động của giá xăng dầu, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.

Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh tiếp tục công bố 30 đơn vị nợ đóng các loại bảo hiểm 18/03/2026 17:38 Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Phụ huynh Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư cho con học năng khiếu từ nhỏ 18/03/2026 15:07 Cùng với việc chú trọng học văn hóa, nhiều phụ huynh tại Hà Tĩnh quan tâm cho con tiếp cận các lớp năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao… từ sớm mong trẻ phát triển toàn diện hơn.

Formosa Hà Tĩnh "giữ chân” người lao động bằng chính sách phúc lợi hấp dẫn 18/03/2026 14:09 Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) còn triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực, góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Thêm những mái trường mở lối tương lai nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/03/2026 13:53 Niềm vui đang lan tỏa ở nhiều xã biên giới Hà Tĩnh khi 5 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS sắp khởi công, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên.

9 nhóm lao động dự kiến được tăng lương từ 1/7 18/03/2026 11:27 Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng được tăng lương theo lương cơ sở. Hiện chỉ có 9 nhóm lao động được tính lương theo lương cơ sở.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam 18/03/2026 09:44 Bộ Y tế vừa cấp giấy đăng ký lưu hành cho vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, mở thêm lựa chọn dự phòng cho trẻ em trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân 18/03/2026 09:21 Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/03/2026 09:09 Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.

Từ 1/7, mẹ sinh con thứ 2 có thể nghỉ 7 tháng, cha thêm ngày chăm con 18/03/2026 07:42 Dự thảo mới cho phép người mẹ sinh con thứ hai nghỉ 7 tháng và tăng ngày phép cho người cha, giúp các gia đình có thêm thời gian chăm trẻ.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công trường học nội trú ở các xã biên giới 18/03/2026 05:15 Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm 17/03/2026 16:28 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.

Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước 17/03/2026 14:39 Nam sinh lớp 8 đi chơi cùng bạn tại khu vực đập nước ở thôn Trường Sơn, xã Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó xuống tắm thì bị đuối nước.

Người dân Hà Tĩnh có thể phản ánh hiện trường ngay trên điện thoại 17/03/2026 12:37 Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất.

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước 16/03/2026 15:58 Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,95%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.089.151 hộ.

Đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi 16/03/2026 15:06 Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm khuyến sinh.

Luyện đề, củng cố kiến thức giúp học sinh lớp 12 tự tin "vượt vũ môn" 16/03/2026 05:27 Giáo viên và học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tăng tốc ôn tập, rèn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ công tác bầu cử 15/03/2026 12:09 Sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ cử tri Hà Tĩnh thực hiện quyền bầu cử đã lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của toàn dân.

Sống khỏe cùng BHT: Phát hiện sớm và điều trị hiệu quả xẹp đốt sống 15/03/2026 10:00 Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh được vinh danh tại Hội thi An toàn giao thông toàn quốc 14/03/2026 12:40 Với 3 giải nhất, 2 giải nhì, Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026.