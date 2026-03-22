"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea tiếp tục trượt dài khi thua đậm Everton ở vòng 31 Premier League, trong trận đấu phơi bày hàng loạt vấn đề ở cả công lẫn thủ.

Chelsea thảm bại trên sân nhà của Everton.

Rạng sáng 22/3, Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Everton tại Hill Dickinson Stadium, trong màn trình diễn kém thuyết phục từ đầu đến cuối. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gần như không tạo ra sức kháng cự, trong khi Everton chơi đầy năng lượng và hiệu quả.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm áp đặt thế trận. Sau nhiều tình huống gây sức ép, Everton mở tỷ số ở phút 33. Từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của James Garner, Beto thoát xuống và dứt điểm tinh tế qua thủ môn Robert Sanchez.

Chelsea có cơ hội gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Enzo Fernandez dứt điểm cận thành, nhưng Jordan Pickford xuất sắc cản phá. Đây là một trong số ít tình huống đáng chú ý của đội khách trong cả trận.

Bước sang hiệp hai, sai lầm tiếp tục khiến Chelsea trả giá. Phút 62, Andrey Santos chuyền hỏng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Idrissa Gueye đoạt bóng và phát động tấn công. Beto hoàn tất cú đúp với pha xoay người dứt điểm, bóng đi xuyên qua Sanchez.

Everton ấn định chiến thắng ở phút 76. Iliman Ndiaye tung cú sút đẹp mắt vào góc cao, khép lại trận đấu hoàn hảo cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề. Họ thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và liên tục mắc lỗi cá nhân. Hàng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu kiểm soát, còn hàng công gần như không tạo ra áp lực đáng kể.

Thất bại này đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của Chelsea. Họ cũng không ghi bàn trong ba trận gần nhất và đã thủng lưới 14 bàn sau 5 trận. Thành tích này khiến cuộc đua giành vé dự Champions League trở nên khó khăn hơn.

Chelsea hiện đứng thứ 6 với 48 điểm, sẽ kém Top 4 tới 6 điểm nếu Aston Villa giành chiến thắng trong trận đấu với West Ham. Áp lực đang gia tăng rõ rệt với HLV Rosenior, trong bối cảnh đội bóng chưa cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện.

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Foden đẩy Man City vào thế khó

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.
Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.
LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.