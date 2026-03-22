"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea thảm bại trên sân nhà của Everton.

Rạng sáng 22/3, Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Everton tại Hill Dickinson Stadium, trong màn trình diễn kém thuyết phục từ đầu đến cuối. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gần như không tạo ra sức kháng cự, trong khi Everton chơi đầy năng lượng và hiệu quả.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm áp đặt thế trận. Sau nhiều tình huống gây sức ép, Everton mở tỷ số ở phút 33. Từ đường chuyền vượt tuyến chính xác của James Garner, Beto thoát xuống và dứt điểm tinh tế qua thủ môn Robert Sanchez.

Chelsea có cơ hội gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Enzo Fernandez dứt điểm cận thành, nhưng Jordan Pickford xuất sắc cản phá. Đây là một trong số ít tình huống đáng chú ý của đội khách trong cả trận.

Bước sang hiệp hai, sai lầm tiếp tục khiến Chelsea trả giá. Phút 62, Andrey Santos chuyền hỏng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Idrissa Gueye đoạt bóng và phát động tấn công. Beto hoàn tất cú đúp với pha xoay người dứt điểm, bóng đi xuyên qua Sanchez.

Everton ấn định chiến thắng ở phút 76. Iliman Ndiaye tung cú sút đẹp mắt vào góc cao, khép lại trận đấu hoàn hảo cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề. Họ thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và liên tục mắc lỗi cá nhân. Hàng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu kiểm soát, còn hàng công gần như không tạo ra áp lực đáng kể.

Thất bại này đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của Chelsea. Họ cũng không ghi bàn trong ba trận gần nhất và đã thủng lưới 14 bàn sau 5 trận. Thành tích này khiến cuộc đua giành vé dự Champions League trở nên khó khăn hơn.

Chelsea hiện đứng thứ 6 với 48 điểm, sẽ kém Top 4 tới 6 điểm nếu Aston Villa giành chiến thắng trong trận đấu với West Ham. Áp lực đang gia tăng rõ rệt với HLV Rosenior, trong bối cảnh đội bóng chưa cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện.