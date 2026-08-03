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Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Ngọc Khánh - Trường Biên
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(Baohatinh.vn) - Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.

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Khi màn đêm buông xuống, phường Thành Sen khoác lên mình một diện mạo mới. Những tuyến phố rực sáng ánh đèn cùng nhịp sinh hoạt hối hả đã vẽ nên không gian đô thị tràn đầy sức sống
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Những tuyến phố sáng đèn, các hàng quán nhộn nhịp tạo nên bức tranh đô thị đêm đầy màu sắc.
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Tại nút giao quốc lộ 1 với đường Phan Đình Phùng và Hàm Nghi, cụm biểu tượng văn hóa rực rỡ dưới hệ thống chiếu sáng hiện đại, trở thành điểm nhấn kiến trúc sang trọng giữa lòng đô thị.
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Những năm gần đây, diện mạo phường Thành Sen đổi thay rõ nét với hệ thống hạ tầng và chiếu sáng được đầu tư đồng bộ.
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Nổi bật là tuyến đường Phan Đình Phùng rực sáng khi phố lên đèn. Dòng phương tiện nối dài, người dân tấp nập qua lại.
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Thành Sen lung linh khi màn đêm buông xuống.
Không chỉ sôi động trên các tuyến phố, nhịp sống về đêm còn hiện diện rõ ở những không gian công cộng.

Không chỉ sôi động trên các tuyến phố, nhịp sống về đêm còn hiện diện rõ ở những không gian công cộng.

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Các em nhỏ thích thú tham gia các hoạt động vui chơi tại Quảng trường Thành Sen.
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Khu vực công viên Trần Phú trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân vào mỗi tối.
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Các em nhỏ say mê tô tượng trong không gian thoáng đãng, mát mẻ của khu vực công viên về đêm.
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Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ, nơi họ gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng thời gian rảnh cùng bạn bè.
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Những quán nước ven đường là góc nhỏ thân quen của phố đêm Thành Sen. Ông Nguyễn Thành Sơn (phường Thành Sen) chia sẻ: “Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đưa các cháu ra đây chơi. Không gian rộng, thoáng mát, nhiều dịch vụ nên cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có chỗ để thư giãn, vui chơi. Càng về đêm, không khí càng mát mẻ và rất dễ chịu".
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Trong bức tranh nhộn nhịp về đêm ấy, những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh, góp thêm mảnh ghép bình dị vào bức tranh phố.
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Cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24h trên đường Hàm Nghi thu hút khách mua sắm, ăn uống.
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Với chị Hồ Thị Huyền Trân (xã Cẩm Bình), những ca làm việc khi phố đã về khuya là cơ hội để kiếm thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. “Ban đầu cũng hơi khó khăn vì phải thay đổi thói quen sinh hoạt, nhưng khi dần quen hơn, tôi thấy công việc phù hợp và có thêm động lực để cố gắng” - chị Trân bày tỏ.
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Cửa hàng mở cửa 24h, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Diệp (phường Thành Sen) chia sẻ: “Sau giờ làm hoặc những hôm đi chơi về muộn, tôi thường ghé cửa hàng để mua đồ ăn, thức uống và nghỉ ngơi một chút. Những nơi mở cửa xuyên đêm như thế này giúp người trẻ có thêm lựa chọn để thư giãn, gặp gỡ vào buổi tối”.
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Không chỉ có các dịch vụ ăn uống, mua sắm, những không gian giải trí cũng kéo dài hoạt động khi phố đã về khuya. Tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, các suất chiếu muộn vẫn khá đông khách, đặc biệt là các bạn trẻ.
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Và khi phố phường chìm dần vào giấc ngủ, nhiều công nhân môi trường lại bắt đầu ca làm việc.
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Họ cần mẫn thu gom rác, làm sạch từng tuyến đường, ngõ phố trước lúc bình minh.
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Cũng bắt đầu ca làm việc mới kéo dài từ đêm đến sáng sớm, ông Phan Thanh Luyện (xã Thạch Hà) - nhân viên bảo vệ ngân hàng cho hay : "Làm việc ban đêm có những lúc khá vất vả vì phải thức trong thời gian dài, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”.
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Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi dịch vụ sáng đèn, mỗi ca làm việc xuyên đêm... đều góp thêm một lát cắt sinh động vào bức tranh đầy sắc màu của Thành Sen khi đêm về.

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Tags:

#Thành Sen #đô thị đêm #nhịp sống #hoạt động về đêm #công viên #quảng trường #dịch vụ đêm

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