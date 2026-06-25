Thua Nam Phi, Hàn Quốc dâng vé đi tiếp cho đối thủ

Ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 giữa Nam Phi vs Hàn Quốc, đại diện châu Á gây thất vọng tràn trề khi thua Nam Phi 0-1, qua đó mất luôn suất trực tiếp đến vòng 1/16 vào tay đối thủ.
Bước vào trận quyết đấu với Nam Phi, HLV Hong Myung-Bo bất ngờ cho tiền đạo ngôi sao Son Heung-min ngồi dự bị. Lĩnh xướng hàng công của tuyển Hàn Quốc là Oh Hyeon-Gyu. Ngoài ra, Hwang Hee-Chan cũng xuất phát từ đầu thay cho Lee Jae-sung.
Thực tế, Hàn Quốc nắm lợi thế rõ ràng so với Nam Phi bởi họ chỉ cần hòa đối thủ là chắc chắn sẽ đi tiếp. Đại diện châu Á nhập cuộc khá tốt với các tình huống tấn công ở tốc độ cao. Phút thứ 8, Lee Kang-In dứt điểm ra ngoài trong vòng cấm dù thủ thành phía Nam Phi đã đứng chôn chân.
Nam Phi cũng sở hữu những cơ hội ngon ăn của riêng mình, nổi bật là phút 30 với hai pha dứt điểm liên tiếp song không thắng được thủ thành Kim Seung-Gyu. Đầu hiệp 2, Son Heung-Min được tung vào sân để cải thiện khả năng tấn công của Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa thấy đâu, đội tuyển xứ kim chi đã phải nhận quả đắng.
Phút 63, đón đường chuyền của đồng đội, Thapelo Maseko xử lý một nhịp rồi dứt điểm bằng chân trái vào góc gần tung lưới Hàn Quốc. Nắm lợi thế, Nam Phi kéo thấp đội hình phòng ngự để bảo vệ thành quả và họ đã thành công, một phần cũng nhờ Hàn Quốc chơi quá đơn điệu, thiếu rõ rệt những mảng miếng tấn công sắc nét.
Chung cuộc, Nam Phi hạ Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí thứ hai bảng A World Cup 2026 sau Mexico. Kết quả này giúp đại diện châu Phi đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/16, còn Hàn Quốc giờ sẽ trông chờ vào suất từ nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
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