Toyota Corolla Altis dừng bán ở Việt Nam

Mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis được xác nhận đang tạm dừng bán tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có doanh số không mấy khả quan.
Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) xác nhận mẫu sedan cỡ C Toyota Corolla Altis đang được tạm dừng kinh doanh tại thị trường xe Việt.
"Dựa trên tình hình cung cầu, TMV đang tạm ngừng bán mẫu xe Corolla Altis. Tùy vào nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh tại mỗi thời điểm, chúng tôi sẽ cân nhắc chiến lược và danh mục sản phẩm phù hợp", thông tin từ TMV cho hay.
Qua trao đổi với phóng viên, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở TP.HCM cũng xác nhận đại lý đã dừng đặt hàng Corolla Altis từ lâu.
"Dòng xe này ít khách, khó bán, nên các đại lý không đặt hàng nữa", người này cho biết.
Như vậy, nhóm sedan thương hiệu Toyota tại thị trường Việt Nam sẽ chỉ còn 2 đại diện gồm Toyota Vios ở hạng B và Toyota Camry nằm ở phân khúc sedan cỡ D.
Toyota Corolla Altis trước khi được xác nhận dừng bán đã ghi nhận tình hình kinh doanh không mấy khả quan.
Sau khi kết thúc năm 2025 với tổng doanh số 285 xe, mẫu sedan cỡ C khởi đầu năm 2026 với chỉ 6 xe bán ra. Lượng tiêu thụ ở các tháng sau đó không vượt quá 5 xe/tháng, thậm chí rơi vào tình trạng "trắng doanh số" ở kỳ báo cáo gần nhất.
Không chỉ riêng Toyota Corolla Altis, phân khúc sedan cỡ C tại thị trường Việt cũng đang phải đối diện khá nhiều khó khăn.
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