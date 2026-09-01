Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Văn bản quy định cụ thể các mức xử phạt đối với nhà đầu tư, tổ chức cung cấp dịch vụ và tổ chức phát hành tài sản mã hóa.

Nhà đầu tư giao dịch sai quy định bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Điều 9 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Loại tài sản này chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.

Nghị quyết cũng quy định nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa và nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam. Các giao dịch tài sản mã hóa phải được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép.

Như vậy, mức phạt 100 triệu đồng không áp dụng chung cho mọi giao dịch tài sản mã hóa mà phụ thuộc vào hành vi vi phạm và loại tài sản mã hóa được giao dịch.

Cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép bị phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định tổ chức thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa bị phạt từ 180 - 200 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo quy định về mức phạt đối với tổ chức và cá nhân, cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm chịu mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương đương từ 90 - 100 triệu đồng.

Chào bán, phát hành sai đối tượng có thể bị phạt 200 triệu đồng

Đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định phạt từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định.

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành từ 6 - 12 tháng; buộc hủy bỏ đợt chào bán, phát hành và trả lại toàn bộ số tiền đã thu được của nhà đầu tư.

Các quy định mới bao quát nhiều khâu của thị trường tài sản mã hóa, từ chào bán, phát hành đến tổ chức thị trường giao dịch, cung cấp dịch vụ và hoạt động của nhà đầu tư.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 9/9/2025. Nghị quyết quy định thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến ngày Nghị quyết 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi hành.